Hči Franka Sinatre pripravlja muzikal o očetovi glasbi

"Veselim se sodelovanja z gledališčem Universal Music Theatrical pri produkciji, ki bo občinstvu zagotovila nove perspektive in poglede na glasbo mojega očeta in njegovo trajno dediščino," je o muzikalu sporočila Tina Sinatra .

Predstava z naslovom Sinatra the Musical bo gledalce popeljala v novoletno noč leta 1942, ko je takrat 27-letni pevec italijanskega rodu stopil na oder newyorškega gledališča Paramount in spremenil glasbeno zgodovino. Muzikal se bo nadaljeval s Sinatrovim vzponom do slave, z razmerjem s soprogo Nancy, ljubezenskim razmerjem z igralko Avo Gardner in vrnitvijo na glasbeno sceno po upokojitvi leta 1971.

V muzikalu bodo zapeli slavne Sinatrove pesmi, kot so My Way!, New York, New York!, Strangers in the Night!, Somethin' Stupid! in druge. Scenarist predstave je dvakratni dobitnik gledališke nagrade (tony) Joe DiPietro, režiserka in koreografinja pa bo kar trikratna dobitnica tonyja Kathleen Marshall.