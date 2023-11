Hči Jureta Koširja izdala svojo prvo pesem

Anika Košir je po novem Jenn. Pod tem umetniškim imenom je posnela svojo prvo avtorsko pesem in izdala tudi svoj prvi video spot Let it be. Žanrsko se sicer ne želi opredeljevati, a pravi, da rada posluša R&B, rap in trap, medtem ko se je učila pop petja. "Pojem že od majhnih nog, petja pa sem se začela učiti pri 11-letih. Prej sem imela bolj športno pot, ampak sem ugotovila, da me glasba bolj zanima. Že od takrat pojem, zadnja leta pa delam na avtorski glasbi," je povedala za naš portal.

Za svojo prvo pesem je posnela tudi videospot, ki ga je opisala kot "divji". "Če bi samo poslušal pesem, ne bi pričakoval takšenga spota, kot je. Sama sem imela idejo za spot, potem pa smo vse naredili skupaj z mojimi prijatelji."