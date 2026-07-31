Hči Kim Kardashian tik pred začetkom odpovedala svojo glasbeno turnejo

Po izidu prvenca, ki ga je North West poimenovala N0rth4evr, se je 13-letna hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa namenila na prvo samostojno glasbeno turnejo. Ta bi se morala pričeti 5. avgusta s prvimi nastopi v Dallasu in Torontu, a so načrtovani koncerti odpovedani, izginila pa je tudi uradna spletna stran turneje Kimokawaii. Razlog za zdaj še ni znan. Najstnica naj bi turnejo konec meseca nadaljevala s koncertom v San Franciscu, kot je razvidno na spletni strani prizorišča The Midway, pa dogodek še vedno načrtujejo.