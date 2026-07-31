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Glasba

Hči Kim Kardashian tik pred začetkom odpovedala svojo glasbeno turnejo

Los Angeles, 31. 07. 2026 13.51 pred 2 urama 1 min branja 5

Avtor:
K.Z.
North West

North West je le nekaj dni pred začetkom svoje glasbene turneje, ki jo je poimenovala Kimokawaii Tour, odpovedala datume v Dallasu in Torontu, izginila pa je tudi uradna spletna stran. To bi morala biti njena prva turneja po izidu kratkometražnega albuma, na njej pa bi jo spremljala raperka Molly Santana.

Po izidu prvenca, ki ga je North West poimenovala N0rth4evr, se je 13-letna hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa namenila na prvo samostojno glasbeno turnejo. Ta bi se morala pričeti 5. avgusta s prvimi nastopi v Dallasu in Torontu, a so načrtovani koncerti odpovedani, izginila pa je tudi uradna spletna stran turneje Kimokawaii. Razlog za zdaj še ni znan. Najstnica naj bi turnejo konec meseca nadaljevala s koncertom v San Franciscu, kot je razvidno na spletni strani prizorišča The Midway, pa dogodek še vedno načrtujejo.

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North West je svoj kratkometražni album izdala maja, ta pomemben mejnik pa je praznovala celotna družina. Z objavami, na katerih mrmrajo ali plešejo na 13-letničino glasbo, so Northin uspeh praznovali stric Rob Kardashian, teta Khloe Kardashian in babica Kris Kardashian, z glasbeno kariero pa tako stopa po očetovih stopinjah.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
31. 07. 2026 16.03
Razlog Hamiltonov bat!
Odgovori
+1
1 0
anko46
31. 07. 2026 15.44
Bog pomagaj! Kaj mami ni uspelo kupiti dovolj ljudi za koncert?
Odgovori
+1
1 0
hapiness
31. 07. 2026 15.23
zadrogiranka mala . 13 let!
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
31. 07. 2026 14.41
Ker je na njen čisto vse umetno in zmanipulirano. Od števila ogledov, všečkov, nevšečkov, komentarjev, sledilcev, oboževalcev, in naročnikov. Nič ni resničnega. In seveda so odpovedali tik pred zdajci, ker jo čisto noben pri zdravi pameti ne posluša.
Odgovori
+5
5 0
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