Hči Kim Kardashian tik pred začetkom odpovedala svojo glasbeno turnejo

Po izidu prvenca, ki ga je North West poimenovala N0rth4evr, se je 13-letna hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa namenila na prvo samostojno glasbeno turnejo. Ta bi se morala pričeti 5. avgusta s prvimi nastopi v Dallasu in Torontu, a so načrtovani koncerti odpovedani, izginila pa je tudi uradna spletna stran turneje Kimokawaii. Razlog za zdaj še ni znan. Najstnica naj bi turnejo konec meseca nadaljevala s koncertom v San Franciscu, kot je razvidno na spletni strani prizorišča The Midway, pa dogodek še vedno načrtujejo.
North West je svoj kratkometražni album izdala maja, ta pomemben mejnik pa je praznovala celotna družina. Z objavami, na katerih mrmrajo ali plešejo na 13-letničino glasbo, so Northin uspeh praznovali stric Rob Kardashian, teta Khloe Kardashian in babica Kris Kardashian, z glasbeno kariero pa tako stopa po očetovih stopinjah.
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