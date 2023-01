Hči Paula McCartneyja z dokumentarcem o glasbenih studiih Abbey Road

Hči Paula McCartneyja je režiserka novega dokumentarnega filma z naslovom If These Walls Could Sing (Če bi stene lahko pele). Film omogoča intimen ogled glasbenih studiev Abbey Road v Londonu, kjer so tako Paul McCartney kot številni drugi glasbeni zvezdniki snemali svoje mojstrovine. Londonski glasbeni studii so dali ime verjetno najbolj priljubljenemu albumu skupine The Beatles Abbey Road iz leta 1969. Na bližnjem prehodu za pešce je četverica slavnih Beatlesov tudi posnela svojo legendarno fotografijo z naslovnice. Skupina The Beatles tako zavzema velik del 90-minutnega dokumentarnega filma o Abbbey Road, kjer je skupina posnela kar 190 od svojih 210 pesmi.

"S studiem sem osebno povezana," je povedala Mary McCartney in pojasnila, da so v času njenega odraščanja živeli v bližini. "Imam zelo smešno sliko, ki mi je zelo všeč - moja mama (Linda McCartney) vodi ponija čez prehod za pešce," je dodala.

Glasbeni studii Abbey Road imajo dolgo zgodovino. Glasbena založba EMI jih je ustanovila leta 1931. Sprva so bili namenjeni klasični glasbi in so imeli za tisti čas najsodobnejšo tehnologijo. "Toliko ljudi pride do prehoda za pešce pri Abbey Road, ne pridejo pa v notranjost, kjer je velik delovni vrvež, zato sem želela gledalca popeljati v notranjost," je povedala Mary McCartney.