Hei'an: Če bomo imeli srečo, se lahko naš komad znajde v Maščevalcih

Zasedbo Hei'an sestavljajo frontman Matic Blagonič , bobnar Gaj Bostič , basist Peter Smrdel in kitarist Matevž Počič . Novembra so izdali svoj prvenec imago, ki so ga posneli skupaj s producentom skupine Laibach Matejem Gobcem , za orkestracijo albuma pa je poskrbel legendarni glasbeni producent Randy Slaugh , ki je med drugim sodeloval z bendi kot so Devin Townsend , Architects in Sleeping With Sirens . Prvič so ga predstavili januarja v ljubljanski Kino Šiška, še isti dan pa so po zaslugah svoje založbe SAOL leteli v Miami, kjer so igrali na prestižnem metalskem festivalu 70000 Tons of Metal . Tukaj se njihva izjemna zgodba še ne konča, saj so nekatere pesmi s prvega albuma posneli kar v Los Angelesu, v kultnem studio EastWest, kjer so med drugim snemali skupina Muse , Metallica , pa tudi legendarni Frank Sinatra . Kako se je njihova pot začela in kako je prišlo do sodelovanja z mojstri iz glasbene industrije nam je v intervjuju povedal pevec Matic Blagonič.

Kako je nastal Hei'an?

Komade sem pisal že v srednji šoli, obiskoval sem Konservatorij za glasbo, smer klasična kitara in petje. Že takrat sem pisal komade, ki niso bili ravno klasični, ampak brez jasnega cilja, kaj se bo z njimi zgodilo. Nato pa sva začela z našim bobnarjem Gajem, ki je bil moj sošolec, doma snemati demo posnetke in oblikovati komade v nekaj malo bolj celostnega. Ko je prišel covid, sem imel naenkrat zelo dosti časa. Odločil sem se, če je kdaj čas, pa je to sedaj, da aranžiramo te komade do konca, najememo studio in nekaj posnamemo. Takrat sem tudi že študiral glasbeno produkcijo na United Popu (multimedijska akademija s kampusom v Ljubljani, op. a.), kjer me je učil Matej Gobec, ki je kasneje tudi naredil naš album. V glavnem smo okoli tega oblikovali cel band, naredili komade, se našli, zvadili, se zmenili za studio in kar naenkrat se je vse začelo dogajati.

Kako je potekalo snemanje prvenca imago?

Rekli smo si, če že gremo snemati, naredimo to čim bolj profesionalno. Nameravali smo posneti v enem tednu, ampak nas je Gobec ustavil in rekel: "Fantje, to bo vsaj en mesec." Tako da smo si rezervirali kar nekaj terminov, vmes nam je uspelo dobiti glasbeno založbo SAOL, ki za nas dela založništvo, distribucijo in PR, sodelujejo pa tudi z Iron Maiden in mnogo drugimi. Dobili smo tudi kontakt od Randyja Slaugha, ki nam je delala orkestracijo za album. Veliko stvari je sproti prihajalo k nam, kar nam je sicer podaljšalo čas, ampak je bil zato produkt toliko boljši.

Kako pa je prišlo do sodelovanja z Matejem Gobcem, producentom skupine Laibach?

Učil me je na United Popu, kjer sem mu pokazal en demo. Takrat še nismo vedeli, da bomo z njim delali, najprej smo mislili iti v drug studio. Ampak pokazal sem mu posnetek, da dobim povratne informacije in material mu je bil zelo všeč. Prosil nas je, če smo za, da bi to delal tudi on. Seveda, smo bili takoj za. Bil je mentor v veliko pogledih, ker mi res nismo vedeli, kako se te stvari delajo, sedaj pa recimo, da nekaj vemo.

Kot skupina ste takoj začeli delati na albumu, pred tem nikoli niste koncertirali. Verjetno je bil to precejšnji finančni zalogaj.

Res je. Sicer je bil Matej zelo prijazen do nas, ker smo mladi, ki nekaj hočemo. Rekel nam je, da nam ne želi že na samem začetku poti zagreniti življenje in nam dati ne vem kakšne cene. Bil je uvideven in nam dal malo začetnega popusta. Je bilo pa kar veliko, za 100 evrov se ne da narediti dobrega albuma, a na koncu smo zbrali dovolj, da se je dalo nekaj narediti.

Predstavitev albuma ste imeli v Kino Šiška. Kakšni so bili odzivi?

V Kino Šiška je bil naš prvi koncert, bilo je noro. Da je bil res poseben prvi koncert, samo imeli posebno produkcijo, dodatne spremljevalne vokaliste, gosta klaviaturista, ki je imel svoj solo. Luči nam je delal Gregor Smrdelj – Grga, ki je uveljavljen slovenski lučkar, da je res izpadlo kot je treba. Odzivi so bili super, ljudje so delovali navdušeni. Razprodano sicer ni bilo v predprodaji, ampak na dan dogodka smo dvorano napolnili. Nato pa smo še isto noč leteli v Miami na festival 70000 Tons of Metal.

70000 Tons of Metal je zelo znan metalski festival, ki se odvija na križarki. Kako vam je uspel ta izjemen dosežek?

Matično podjetje naše založbe SAOL je CMM GMBH, ki dela promocijo za veliko stvari, med drugim PR za ta festival. V bistvu je direktor CMM-a organizatorju predlagal, če bi nas vzel. Organizatorju smo bili všeč in nas je povabil.

Prepoznali so vašo kvaliteto ...

Ja, upam, da je šlo za to. Glavni komentar, ki smo ga tam dobili, je, da smo "nekaj svežega in novega", to jim je blo všeč. Za ta festival in mogoče za metal sceno na splošno imamo veliko mešanja stilov – je metal, a hkrati speven in nežen. Imamo elemente black metala, post metala, alternativnega rocka, tu in tam se sliši tudi kakšen pop element. To je bilo očitno všeč organizatorju, da je nekaj novega, kar bo mogoče komu všeč.