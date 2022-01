Heidi Klum v sodelovanju s Snoop Doggom izdala novo pesem

Heidi Klum se spet podaja v glasbene vode. Manekenka in televizijska voditeljica se po letu 2006, ko je izdala praznično Winter Wonderland, vrača v glasbene vode, tokrat v sodelovanju z raperjem Snoop Doggom. Zvezdnika sta izdala pesem Chai Tea With Heidi v elektronskih ritmih, skladba pa bo tudi uvodna pesem nove sezone Nemškega top modela, ki ga bo tudi tokrat vodila Heidi.

Ko se je Heidi Klum lotila načrtovanja nove sezone oddaje Nemški top model, je nekdo v njeni ekipi predlagal, naj naredi kaj zabavnega, in dodal, naj posname uvodno pesem za oddajo. Ideja se je manekenki očitno zdela zelo zanimiva, saj jo je uresničila, k sodelovanju pa je povabila svojega najljubšega glasbenika, raperja Snoop Dogga.

icon-expand Heidi Klum in Snoop Dogg FOTO: Instagram

"Odletela sem nazaj v Ameriko in si rekla: 'Naredimo to'. Poklicala sem ga in mu razložila celotno zadevo, on pa mi je odvrnil: 'Lotiva se zadeve. Pridi v Inglewood,'" je za revijo People o začetku sodelovanja s 50-letnim raperjem povedala zvezdnica. Po nekaj tednih priprav, mešanju posnetkov z duetom didžejev WeddingCake in semplanju pesmi Baby Jane Roda Stewarta je bil čas, da se bodoča glasbena sodelavca tudi srečata.

Duo se je lotil dela in se začelpripravljati na snemanje singla, v katerem se mešata elektronska glasba in rap. Zvezdnika sta za pesem posnela tudi videospot v črno-beli tehniki, v katerem plešeta, za nekaj kadrov pa so uporabili celo Snoopov avtomobil. Ko je bilo delo končano, Heidi še zmeraj ni mogla verjeti, da je lahko sodelovala z enim svojih najljubših glasbenikov – trdi celo, da je njegova največja oboževalka.

"Nisem mogla verjeti, da sem v Inglewoodu s Snoop Doggom, da on rapa na najino pesem, da mu je všeč, kar sem posnela. Kar nisem mogla verjeti, da se to res dogaja," se je spominjala 48-letnica in dodala, da kar ni nehala govoriti o tem: "Ubogi moj mož. Nič drugega nisem počela, le govorila o Snoop Doggu. Najverjetneje se ponoči zbuja, ko jaz še zmeraj sanjam o Snoop Doggu. Moj mož je najpotrpežljivejša oseba na tem planetu, saj v zadnjih mesecih niti za minuto nisem nehala govoriti o Snoopu. Navdušena sem, bilo je zelo zabavno."

icon-expand Heidi Klum in Snoop Dogg v studiu. FOTO: Instagram

A bilo je tudi težko, saj sta se glasbenika srečala s težavami. Ena izmed njih je bila, da sta morala pridobiti dovoljenje Roda Stewarta, katerega pesem iz leta 1984 sta uporabila v refrenu, a jima ga ni uspelo priklicati na telefon. Takrat je Heidi že mislila, da je bilo vse zaman. Po dolgem in počez je iskala ljudi, ki bi ji pomagali priti v stik z legendarnim glasbenikom, ko ji je končno uspelo. Izkazalo se je, da njen frizer pozna Stewartovo hčer Kimberly, ki ji je posredovala očetove kontaktne podatke.