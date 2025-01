Heidi Montag po izgubi hiše na vrhu glasbene lestvice.

Zvezdnica resničnostne televizije Heidi Montag , ki je skupaj s soprogom Spencerjem Prattom zaslovela v resničnostni seriji The Hills , je trenutno na samem vrhu glasbene lestvice iTunes. A ne zato, ker bi izdala novo glasbo, temveč zato, ker je pred dnevi v losangeleških požarih izgubila dom. Njeni oboževalci so namreč v želji, da bi ji lahko pomagali pri gradnji novega doma, znova začeli poslušati in kupovati glasbo z njenega albuma Superficial iz leta 2010.

K temu je v veliki meri pripomogel prav njen soprog Spencer, ki je vse svoje sledilce na družbenem omrežju TikTok prosil, naj njegovi družini pomagajo tako, da poslušajo Heidijino glasbo. In uspelo mu je. Zvezdnica je na lestvici prehitela priljubljenega Bad Bunnyja in njegov nov album Debí Tirar Más Fotos. Prav tako je prehitela Bruna Marsa in Rosé ter njun hit APT.

"Hvala vsem. Kdo potrebuje hišo, obleke in karkoli drugega, ko pa je tako popularen," se je pošalil Spencer in dodal, da bosta sinova navdušena, ker je njuna mama prva na lestvici. "Hvala vsem, ki ste pomagali." Glasba je sicer le eden od številnih podvigov zakoncev, ki sta med drugim izdala priročnik z nasveti o tem, kako postati slaven. Zadnja leta sta se sicer posvetila družinskemu življenju in delu spletnih vplivnežev.