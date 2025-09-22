Helena Blagne in Rebeka Dremelj združili moči: Zelo zabavna in divja komedija

Gledališki odri so sicer dobro znani obema: Helena Blagne je z igro blestela že v Bakhantkah in Menopavzi, Rebeka Dremelj pa je slovensko občinstvo navdušila z uspešnico, ki je podrla vse rekorde gledanosti – Jamska ženka.

In kaj pripravljata tokrat?

"Zakuhali sva novo divjo komedijo Šminka in sekir'ca. Divjo pravim zato, ker se komedija dogaja v divjini. Jaz sem vodička preživetja v naravi, Helena je pa mestna dama, ki je plačala solo tečaj preživetja v naravi in zdaj mora ona mene poslušati in se mora znajti. Zelo zabavna in divja komedija. Komaj čakam, da jo postaviva na oder pred gledalce, ker bo zabavno," nam je o komediji povedala Rebeka.

Njena oprema je torej sekir'ca, Helenina šminka.

"Absolutno je moja sekir'ca, pa še kaj drugega," je v smehu povedala Rebeka.

Dve zelo različni ženski, sporočilo predstave pa je, da različnost dopolnjuje in prinaša osebnostno rast. Česa te je naučila Helena in obratno?

"Prekratko pot sva prehodili, da bi lahko rekla, da sva druga drugo nekaj prav posebej naučili, je pa res, da je Helena velika perfekcionistka, tudi jaz načeloma v zabavni industriji veljam za perfekcionistko in lahko rečem, da me je naučila, da se ta perfekcionizem vedno dobro obnese. Ne glede na to, da včasih delaš s kom, ki bi mu perfekcionizem dobro del, pa ovinkari okoli njega, kolikor se le da, no, jaz sem prišla do spoznanja, da bom takšna še naprej, ker se več kot očitno dobro obnese," je odgovorila Rebeka.

Kako doživljata vaje in ali sploh znata ostati resni ena zraven druge?