Helena Blagne in Rebeka Dremelj združili moči: Zelo zabavna in divja komedija

Gledališki odri so sicer dobro znani obema: Helena Blagne je z igro blestela že v Bakhantkah in Menopavzi, Rebeka Dremelj pa je slovensko občinstvo navdušila z uspešnico, ki je podrla vse rekorde gledanosti – Jamska ženka.
In kaj pripravljata tokrat?
"Zakuhali sva novo divjo komedijo Šminka in sekir'ca. Divjo pravim zato, ker se komedija dogaja v divjini. Jaz sem vodička preživetja v naravi, Helena je pa mestna dama, ki je plačala solo tečaj preživetja v naravi in zdaj mora ona mene poslušati in se mora znajti. Zelo zabavna in divja komedija. Komaj čakam, da jo postaviva na oder pred gledalce, ker bo zabavno," nam je o komediji povedala Rebeka.
Njena oprema je torej sekir'ca, Helenina šminka.
"Absolutno je moja sekir'ca, pa še kaj drugega," je v smehu povedala Rebeka.
Dve zelo različni ženski, sporočilo predstave pa je, da različnost dopolnjuje in prinaša osebnostno rast. Česa te je naučila Helena in obratno?
"Prekratko pot sva prehodili, da bi lahko rekla, da sva druga drugo nekaj prav posebej naučili, je pa res, da je Helena velika perfekcionistka, tudi jaz načeloma v zabavni industriji veljam za perfekcionistko in lahko rečem, da me je naučila, da se ta perfekcionizem vedno dobro obnese. Ne glede na to, da včasih delaš s kom, ki bi mu perfekcionizem dobro del, pa ovinkari okoli njega, kolikor se le da, no, jaz sem prišla do spoznanja, da bom takšna še naprej, ker se več kot očitno dobro obnese," je odgovorila Rebeka.
Kako doživljata vaje in ali sploh znata ostati resni ena zraven druge?
"Vaje doživljava fenomenalno, res. Že zadnjič na vajah sem rekla, da če bova to energijo, ki jo imava na vajah, uspeli res vsakič znova prenesti pred publiko, bo super. Včasih se, verjamete ali ne, več smejiva in krohotava, kot vadiva. Režiserka je ravno zadnjič rekla Ranku Babiču, ki je tudi del te komedije – ne na odru, ampak samo stric iz ozadja –, mu je pohvalila najino energijo. In res se neverjetno dobro razumeva. Helena je čisto odbita oseba, jaz je nisem poznala v tej smeri. Sicer jo že vrsto let poznam, velikokrat sva se že zabavali skupaj, ampak zdaj jo spoznavam iz čisto drugega aspekta in moram reči, da sem še bolj navdušena, kot sem bila nad njo," pa je o soigralki povedala Rebeka.
