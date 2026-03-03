Helena Blagne in skupina MRFY združili moči s hrvaškim režiserjem

Po odmevnem izidu priredbe skladbe Dež, ki jo je Helena Blagne prvotno zapela skupaj s skupino Demolition Group, je sodelovanje z MRFY dobilo še vizualno podobo. Pesem zdaj spremlja tudi videospot, ki ga je režiral priznani hrvaški režiser Radislav Jovanov - Gonzo, znan po svoji izraziti estetiki in močni vizualni pripovedi.

V videospotu nastopajo Helena Blagne in člani skupine MRFY, ki skozi preplet svetlobe, energije in intimnih kadrov ustvarjajo vizualno nadaljevanje zgodbe, ki jo prinaša nova različica Dežja. Spot poudarja kontrast med eleganco, karizmo in izkušenostjo Helene ter mladostno sproščenostjo in sodobno senzibilnostjo skupine MRFY.