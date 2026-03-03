Naslovnica
Glasba

Helena Blagne in skupina MRFY združili moči s hrvaškim režiserjem

Ljubljana, 03. 03. 2026 20.11 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Simon Vadnjal K.Z.
Helena Blagne in MRFY

Skladba Dež Helene Blagne in skupine Demolition Group velja za enega najbolj ikoničnih in hkrati nepričakovanih duetov v slovenski glasbi. Konec 90. let je nastala za film Temni angeli usode režiserja Saša Podgorška, zdaj pa je povezala skupino Mrfy in prvo damo slovenskega popa.

Po odmevnem izidu priredbe skladbe Dež, ki jo je Helena Blagne prvotno zapela skupaj s skupino Demolition Group, je sodelovanje z MRFY dobilo še vizualno podobo. Pesem zdaj spremlja tudi videospot, ki ga je režiral priznani hrvaški režiser Radislav Jovanov - Gonzo, znan po svoji izraziti estetiki in močni vizualni pripovedi.

V videospotu nastopajo Helena Blagne in člani skupine MRFY, ki skozi preplet svetlobe, energije in intimnih kadrov ustvarjajo vizualno nadaljevanje zgodbe, ki jo prinaša nova različica Dežja. Spot poudarja kontrast med eleganco, karizmo in izkušenostjo Helene ter mladostno sproščenostjo in sodobno senzibilnostjo skupine MRFY.

Režiser Gonzo je pesem interpretiral skozi atmosferično, rahlo nostalgično vizualno estetiko, ki subtilno namiguje na pridih osemdesetih, obenem pa ostaja sodobna in vizualno močna. Rezultat je preplet generacij, slogov in energij – tako v zvoku kot v sliki.

Videospot dodatno potrjuje, da Dež ni le priredba, temveč nova umetniška zgodba, ki živi v današnjem času in nagovarja tako dolgoletne poslušalce kot novo generacijo.

helena blagne mrfy dež pesem videospot

Primož Rus
03. 03. 2026 21.17
Mrfy-ji SO ZAKON......ampak Helena in Demolition Group in njihov Dež RAZTURAJO
