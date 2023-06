Helena Blagne: Ljubezen je tista, ki daje smisel življenju in vsemu svetu

Nova uspešnica Helene Blagne, ki nosi naslov Pika na i , posneta v čudovitem Bohinju, preprosto ljubi življenje. Po singlih Ti boš vedno prvi , Kar bo, pa bo ter Led in sol , ki so pri njenih oboževalcih postali takojšnji hiti, se Helena vrača v svojem prepoznavnem slogu ter v družbi preverjene ekipe najboljših glasbenikov.

Vse Helenine skladbe imajo rdečo nit, ki jo njeni zvesti poslušalci vedno prepoznajo in jo vzamejo za svojo – skladbe so podčrtane z ljubeznijo – ter kot Helena tudi sama poudari, "je ljubezen tista, ki daje smisel življenju in vsemu svetu."

Ko spregovori jezik ljubezni, spregovori veselje in takrat ni nič težko, vse se zgodi spontano in naravno, življenje pa piše čudovito knjigo spominov. Preprosta sporočila ljubezni in glasba, ki privablja veselje, je včasih vse in hkrati dovolj, da pozabimo na vsakodnevne probleme in se prepustimo radostim življenja.