Helena Blagne po Tajski na delovni oddih v Avstralijo: Tukaj je prelepo

Kaj jo je priklicalo v deželo kengurujev? "Avstralijo sem obiskala na povabilo slovenskega društva v Sydneyju in Canberri, kjer sem letos nastopila na kulturnem dogodku ob Prešernovem dnevu. Moram reči, da je zelo lepo in fascinantno prenašati slovensko glasbo in slovensko besedo Slovencem," se je ekskluzivno za 24ur.com oglasila iz Avstralije.

Kljub temu, da je njen skok v omenjeno deželo deloven, pa slovenska glasbena diva ni pozabila uživati v lepoti drugih kultur in raziskovanju sveta. "Priznati moram, da je Avstralija prečudovita dežela, zelo mi je pri srcu. Kot narod so zelo ponosni, zelo komunikativni in odprti. Peti Slovencem v Avstraliji je še posebej lep in poseben občutek," je povedala in dodala, da Slovenci poznajo vse njene skladbe in jih skupaj z njo tudi prepevajo. "Še vedno jim je najbolj pri srcu skladba Moj dom, kar je razumljivo. Identificirajo se z njo, saj pesem govori o nostalgiji, o domu," je še razkrila za konec in v Slovenijo poslala sončne pozdrave.