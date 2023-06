Helena Blagne: Treba je iti v korak s časom

Helena Blagne ima za seboj dolgo in predvsem plodno glasbeno kariero, kot je povedala v Popkasu, pa je ljubezen do glasbe tista, ki jo žene in prav zato jo še vedno ustvarja. Pred dnevi je izdala novo pesem, ki nosi naslov Pika na i , njen zvok pa je bolj sodoben. "Treba je iti v korak s časom," je ob tem poudarila glasbenica, ki za karierne prelomnice šteje predvsem nastope na festivalu Melodije morja in sonca, na jugoslovanskem območju pa predvsem zmago na Splitskem festivalu.

Peti je začela kot 12-letna deklica, kljub temu, da je odtlej stala na odrih nekdanje Jugoslavije, v Italiji, Avstraliji, Kanadi in drugje, pa se je vedno najboljše počutila pred domačo, slovensko publiko. "Čeprav, če si ti dober, si povsod dober in je vsaka publika dobra," ob tem dodaja Helena, ki se v zadnjih dveh letih preizkuša tudi v vlogi učiteljice in mentorice v sklopu Vokalne akademije Helene Blagne.

Želja po kreativnosti in vedenje, kako pomembno je imeti dobrega mentorja, sta jo gnala, da je v času pandemije ustanovila svojo akademijo, odkrila pa je, da sta ji vodenje in pomoč mladim talentom v veliko veselje. Njena najmlajša učenka je stara sedem let, najstarejša pa 40, a dobrodošli so vsi, ki radi pojejo.