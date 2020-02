Helena Blagne se na glasbeno sceno vrača z novim singlom

Slovenska pevka Helena Blagne se v leto 2020 vrača z novim singlom Led in sol, uspešnico, ki je že navdušila oboževalce. Pesem govori o na novo prebujeni ljubezni, oziroma o ženski, ki znova najde ljubezen – v sebi, v partnerju, v odnosu in nenazadnje, govori o ljubezni do življenja in pozitivnega pogleda na svet, hkrati pa je opomin, da brez ledu in soli ni topline in sladkosti. Videospot je posnet na Bledu v prijetnem ambientu hotela Rikli. Glasbo za pesem pa je napisal Raay, besedilo pa Vera Šolinc in Rok Lunaček.

Glasbenica je sicer že med snemanjem delila nekaj utrinkov s snemanja videospota, ob deljeni videospot pa je napisala: "Prvi poperček s snemanja videospota za mojo najnovejšo skladbo 'Led in sol', ki se že pridno vrti in je na nekaterih radijskih postajah že zasedla prvo mesto! Tooo."