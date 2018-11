Helena Blagne 'začinila' 20-letnico Elvis Jackson

Ajdovska zasedba Elvis Jackson je proslavila 20 let glasbenega ustvarjanja in napolnila ljubljansko Cvetličarno. Za piko na i so poskrbeli dodatni glasbeni gostje, za sam vrhunec pa tudi pevska diva Helena Blagne, s katero so ustvarili novo pesem The Reason is Music.

Elvis Jackson. Čili in zdravi ter pripravljeni na akcijo pred koncertom, s katerim so obeležili 20 let kariere. FOTO: Miro Majcen

Pravo rojstnodnevno rajanje so pripravili ajdovski ska-punk-rockerji Elvis Jackson v napolnjeni ljubljanski Cvetličarni. V družbi svojih glasbenih prijateljev so proslavili dve desetletji ustvarjanja ter koncertnih veselic tako doma kot na tujem. "Občutki, da smo živi in zdravi, da lahko razveseljujemo ljudi še naprej, so super. Sledili smo željam iz otroštva, vztrajali, veliko delali in si izpolnili sanje. Uživamo v tem, kar delamo. Radi se zabavamo, bend smo naredili, ker nam je bilo dolgčas, zdaj pa smo tukaj že toliko časa in nimamo več izbire. Z akustiko smo se podali v neke nove vode. Prvič po 20 letih se dejansko slišimo na odru. Predelali smo nekatere hitre in divje skladbe, v nežne in počasne. Kar je zdelo fino," so nam pred koncertom razložili odlično razpoloženi člani zasedbe.

Zasedba, ki je z izjemo bobnarja ves čas delovala v nespremenjeni postavi, je v debelih dveh urah koncerta postregla z naboljšim od najboljšega v njihovem glasbenem katalogu, skoraj polovico pesmi pa so predstavili tudi v akustični različici, kot so se z njimi predstavili že v kultnih Izštekanih Jureta Longyke. Akustično so tako preobrazili skladbe Fear off, Street 45, Loser, The other me, Morning, Cartoon, Hold on, Can't get enough, Sweet perfection, Doubtsin This time. Ostale so konkretno "odžgali" na veselje vseh navzočih, izmed katerih so se nekateri podali celo na oder in "stage-divali" nazaj med občinstvo.

Helena Blagne je pomagala zapeti pesem The Reason is Music. FOTO: Miro Majcen

Seveda pa Buda, Slavc, BertoinSokina odru niso bili sami, saj so za tolkala povabili dolgoletnega prijatelja Martina Janežiča Buca, pihalno sekcijo pa so zastopali Luka Ipavec, Domen GantarinMatej Kužel. Za piko na i je tokrat poskrbela Helena Blagne, ki se je z zasedbo nedavno sodelovala pri pesmiThe Reason is Music in sinoči širni Sloveniji dokazala, da po zna potrebi peti tudi v ska ritmih.