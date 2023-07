Hladno noč ogrel vroči novi val: Joker Out, MRFY in Vazz Live

Središče Sežane se je na lep sončen petkov večer spremenilo v središče domače glasbene scene, saj se je zbralo lepo število ljubiteljev pristne domače glasbene ponudbe. Zgledno organiziran in urejen mini festival je okoli dvajsete ure začel novomeški rokerski kvartet Ice On Fire , ki bržčas spomni na kake Blink-182 ali Sum 41 , še sploh glede na podobnost pevca Amadeja z Deryckom Whibleyem . A primerjave so nehvaležna reč, še sploh ob dejstvu, da so v petih letih izdali dva albuma in še enega koncertnega za povrhu. Prvi, povsem "naredi sam" album Dobro v slabem so izdali leta 2018, nato pa je izšel še v koncertni obliki, imenovan Dobro v živo . V začetku lanskega leta so pri založbi Nika izdali drugi album Pleši , s katerega so znane pesmi, kot so Pleši, Odprto, Po tankem ledu in Zadnji ples .

V živo Amadej, Johnny , Nejc in Alex zvenijo presenetljivo sveže, uigrano in poskočno, sploh zato, ker so njihova mladostniško razigrana besedila v slovenščini, hkrati pa radi navržejo tudi ljubezenske in življenjske tematike. Njihov poskočni poprokerski pank je nedavno opazil tudi Andrej Težak - Tešky , ki odslej skrbi za njihove koncerte, sicer pa nam je pevec Amadej Papež razkril nekaj podrobnosti o zasedbi in njihovih načrtih.

"Zadeve so se začele dogajati, odkar smo pri založbi Nika in s Teškyjem, sicer pa smo potrebovali čas, da smo dozoreli. Naša močnejša plat so vedno bili koncerti, naš punk rock pa je zagotovo prijeten radijskim postajam in mladostniškim ušesom. V dobrem mesecu smo maja in junija imeli enajst koncertov, kar je za nas veliko. Prihajam iz Suhe krajine, sicer pa je moj idol Billie Joe Armstrong, zame se je vse začelo z zasedbo Green Day. Sicer pa poskušamo biti delavni, ves čas delamo nove pesmi z namenom, da na vsake tri ali štiri mesece objavimo nov singel. Jeseni imamo poseben nastop v ljubljanski Cukrarni, z violinami, sicer pa septembra snemamo nov videospot. Z novim letom pa bo čas za novo muziko z našim producentom Matejem Pečaverjem. Zadnje čase je med mladimi bendi velika konkurenca, zato se trudimo biti čim boljši, saj vemo, da je pomembna tako karizma kot sporočilnost, skratka, celoten paket, ne zgolj muzika," nam je povedal energični Amadej.

Jet Black Diamonds iz zgornje Vipavske doline so bili naslednji. Pri njih izstopa glavni vokalist in kitarist Urban Koritnik , ki mu pomagajo Radoš Bone na bobnih, na basu je večinski avtor besedil Matej Kompar ter klaviaturist Matija Krigl in kitarist Domen Lemut . Spevni rokenrol so lani zapakirali v EP izdajo Večvredne romance , najbolj pa je poznana pesem Retro anorak , ki sega v leto 2021.

"Čeprav smo precej igrali na Primorskem, ker smo iz teh krajev, počasi spoznavamo celotno Slovenijo, saj bomo ogrevali letošnji Castle Festival v Fari ter imeli koncerte v Trebnjem in Medvodah. Za september imamo v načrtu novi singel Pridni fantje, ter dokončanje pesmi, ki jih bomo zapakirali v album, ki bo izšel spomladi. Radi bi se sicer nekoliko odlepili od Retro anoraka, da pokažemo, česa vse smo še zmožni. Pesmi imamo že konceptualizirane, vse skupaj moramo še dokončati, sicer pa se razvijamo in skušamo delati in ustvarjati kot zasedba," so nam zaupali fantje pred začetkom festivala.

Četudi dokaj zgodnji uri navkljub so se tako Ice on Fire kot Jet Black Diamonds zares potrudili in solidno oddelali svoj program, ter iz pesmi v pesem pritegnili več poslušalstva ter ga pripravili do sodelovanja. Je pa pogled na občinstvo pričal, da so prve vrste zavzele najbolj vnete mlade oboževalke, ki so bržčas prišle poslušat predvsem zasedbe, ki so sledile.

Prva od teh je bila zagotovo novomeška zasedba Mrfy, s unikatnim Štrasom kot frontmanom, ki je na oder stopila nekaj pred 22. uro. Pomagajo mu še Lenart na basu in občasnih klaviaturah, za katere poprime tudi kitarist Tomaž, po opnah bobnov pa energično tolče brkati Rok, ki ga krasi vedno več zanimivih tetovaž. Zasedba, ki je lani postregla z monumentalnim albumom Use je svoj nastop pričela s himničnimi Angeli, nadaljevali z Always, nato pa poprosili, če lahko zaigrajo kakšno priredbo, saj se radi spomnijo Lane Del Rey in njene znamenite Video Games, ki v njihovi izvedbi zveni precej bolj prikladno, rockersko in napadalno. Štras kajpak ne zgreši s Prostim padom in eno najboljših domačih ljubezenskih pesmih zadnjih nekaj let, Zaljubila. Tobogan je še en favorit z Use, Umru zate pa prva pesem s prvenca, največjo evforijo še vedno povzročijo Prjatučki, največje rockanje pa Tvoj pizdun. Klic in U reki sta bili (tako kot na prvem albumu) zaključni pesmi uradnega dela, za povrhu pa še singel San Francisco. Mrfy, ki imajo nekoliko starejše ciljno občinstvo kot njihovi kolegi Joker Out, so pokazali fino ločnico med odrsko zafrkancijo in zavzetostjo, ki se preliva v genialni amalgam "prjatučkov", ki zadene žebljico na glavico.

"Veseli me, da se je mlada scena tako razvila, da obstaja veliko mladih dobrih zasedb, da je scena v pogonu in cveti, hvalabogu. Vsak od nas v bendu je sicer popolnoma v glasbi, vsaj posameznik jo čuti, prepleta, jo potrebuje. To, kar se zgodi na odru, pomeni, da je glasba nad vsem ostalim. Ljudem pa je dejansko všeč, da nas pridejo poslušat in da jim j**emo mater. Glede glasbe sem romantik, ali deluje ali ne, druge poti ni. Ali si ali nisi," nam je po nastopu občutke slikovito opisal Štras.