Hladno pivo: Za vedno pank, tudi po 35 letih!

Ni skrivnost, da velja hrvaška skupina Hladno pivo že tri desetletja in pol za stalnico na regionalni glasbeni sceni, obenem pa jo veliko spominov veže tudi na Slovenijo, saj je ime za skupino leta 1987 nastalo v Sevnici. "Ko smo bili leta 1987 pri vas v Sevnici, smo bili mladi, želeli smo narediti skupino, nismo pa vedeli, kako bi se imenovali. Ko smo hodili do kampa, nas je ob reki pričakal zaboj hladnega piva. Rekli smo si, da ni boljšega od hladnega piva, in prešinilo nas je, da je to super ime za skupino," je anekdoto o nastanku imena zasedbe izpovedal pevec Mile Kekin , ki je že zajadral v abrahamovska leta, a je v izvrstni telesni kondiciji in prej spominja na kakega 30-letnika.

Pevec je spomladi 2020 skupaj z glasbenimi kolegi izdal pesem Ovo će proći i n videospot zanjo, kar je bil odziv na epidemijo in enega najhujših potresov na Hrvaškem. Mile se je z družino iz središča Zagreba odselil na vas, v prazno hišo svojega prijatelja, za projekt pa so posneli tudi poseben videospot, pri katerem so sodelovali Shemso 69 iz skupine Brkovi , Edo Maajka , Saša iz TBF , Golub iz skupine Goblin , Dubioza kolektiv , Šaran iz skupine Letu štuke , Amira Medunjanin , Ivanka Mazurkijević , Mrle iz Let3 , Remi iz zasedbe Elemental , Elvis Jackson , Rambo Amadeus , Vojko V in še kdo. Mile je dejal, da je potreboval predvsem sporočilo samemu sebi, hkrati pa ni še nikoli sodeloval s toliko različnimi glasbenimi prijatelji. Ti so poskrbeli za himnično vzdušje pesmi, ki je postala velika uspešnica epidemičnega časa, predvsem na Hrvaškem.

"Ostajamo precej analogni, saj smo iz nekega drugega časa. Imamo sicer Facebook in te zadeve, a še vedno menimo, da so najpomembnejša stvar in adut prav koncerti v živo. To največ pomeni našemu občinstvu in tudi nam samim. Tisti, ki se precej zatekajo k posebnim učinkom in studijskim trikom, te zadeve težko ponovijo na odru, saj se lahko veliko stvari izgubi – v nasprotju z nami, ki smo popolnoma 'live'," je povedal pevec.

Prav 21. junij pa je za skupino poseben datum, saj so imeli 21. junija 1988 v sklopu republiškega izvidniškega tekmovanja prvi koncert v Kumrovcu. V spomin na ta dan so na Facebooku objavili fotografijo s tega nastopa, nek oboževalec pa je zapisal, da se spominja, da so prišli na koncert v beli katrci, na kateri je bilo s flomastrom napisano "Hladno pivo".