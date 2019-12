Hladnost Raiven se počasi tali v 'surovi' čustveni iskrenosti

Odločila si se za serijo akustičnih videozapisov, ki pravzaprav vabijo na tvoje koncerte, ki so polakustični, delujejo precej intimne zgodbe, tako pesmi same kot tudi izvedba. Koliko je bilo pri tem premišljevanja ali gre prej za predajanje čutnosti in intuiciji?

To, da sem se odločila za polakustične koncerte, ni bila taktična odločitev. Nekako so se mi v zadnje pol leta odprle možnosti, da sem postavila polakustično zasedbo in na koncu se je letos poleti po prvem koncertu izkazalo, da se kombinacija godal in električne harfe pri poslušalcih obnese super in sem dobila same lepe odzive. Zato sem se odločila zgodbo še bolj razviti. Ker sem klasično izobražena glasbenica, pa mi je sedeč format koncertov tudi dokaj domač.