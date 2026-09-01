Hollywood Vampires z Johnnyjem Deppom prvič na Hrvaškem

Hollywood Vampires so leta 2012 ustanovili legendarni rocker Vincent Damon Furnier, bolj znan kot Alice Cooper, glavni kitarist in pisec besedil skupine Aerosmith Joe Perry ter hollywoodski igralec Johnny Depp. Prvenec so izdali leta 2015, ko se jim je kot četrti član pridružil kitarist Tommy Henriksen.

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Zasedba velja za enega zanimivejših rock projektov današnjega časa, saj po navedbah organizatorjev poleg glasbenega ustvarjanja pooseblja tudi zapuščino in energijo obdobja, v katerem so umetnost, kaos in svoboda hodili z roko v roki. Ime izhaja iz The Hollywood Vampires, razvpitega kluba slavnih pivcev, ki ga je Cooper ustanovil v 70. letih prejšnjega stoletja. Med njegovimi člani so bili med drugim John Lennon, Harry Nilsson, Keith Moon iz skupine The Who in Micky Dolenz iz skupine The Monkees.

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