Hollywood Vampires z Johnnyjem Deppom prvič na Hrvaškem

Hollywood Vampires so leta 2012 ustanovili legendarni rocker Vincent Damon Furnier, bolj znan kot Alice Cooper, glavni kitarist in pisec besedil skupine Aerosmith Joe Perry ter hollywoodski igralec Johnny Depp. Prvenec so izdali leta 2015, ko se jim je kot četrti član pridružil kitarist Tommy Henriksen.
Zasedba velja za enega zanimivejših rock projektov današnjega časa, saj po navedbah organizatorjev poleg glasbenega ustvarjanja pooseblja tudi zapuščino in energijo obdobja, v katerem so umetnost, kaos in svoboda hodili z roko v roki.
Ime izhaja iz The Hollywood Vampires, razvpitega kluba slavnih pivcev, ki ga je Cooper ustanovil v 70. letih prejšnjega stoletja. Med njegovimi člani so bili med drugim John Lennon, Harry Nilsson, Keith Moon iz skupine The Who in Micky Dolenz iz skupine The Monkees.
Med koncertnimi člani skupine Hollywood Vampires so bili v preteklosti tudi Duff McKagan in Matt Sorum, znana iz Guns 'N' Roses, ter Robert DeLeo iz Stone Temple Pilots.
Skupina je izdala dva studijska albuma, na katerih so kot gostje sodelovali tudi Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey in Christopher Lee.
Skupina bo Zagreb obiskala v sklopu evropske turneje, ki se je začela 12. avgusta v Londonu. Na svetovne odre se je vrnila po treh letih premora.
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