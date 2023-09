Če osmico postaviš na bok, dobiš znak za neskončnost in to je tudi ime novega, osmega albuma, ki ga je predstavil Andraž Hribar. Glasbenik pravi, da gre za nostalgičen album, poln spominov na minule in še trajajoče ljubezni. Posneli so ga v njegovem domačem Kočevju, kjer je pomembno vlogo odigrala tudi vinska klet pod studiem.