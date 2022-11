Hrvaška pevka Jelena Rozga z novo skladbo, albumom in razprodanim koncertom

Le nekaj dni kasneje je v Zagrebu predstavila svoj nov album Minut srca mog, na katerem je zbrala 19 akustično obarvanih hitov. "To so pesmi, ki so našle mene. Mnogo prelepih pesmi je na tak ali drugačen način zaznamovalo moje življenje. Kako izbrati 19 pesmi, ki bodo na albumu se nikakor nisem mogla odločiti. Pa sem poslušala to kar mi v 27 letih kariere še nikoli ni dalo slabega nasveta: svoje srce," je o izboru povedala pevka.