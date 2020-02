Hrvaška pevka Lana Jurčević podpisala pogodbo z ameriško založbo

Lana Jurčević se zdaj kot glasbenica predstavlja kot La Lana . "La Lana je veliko bolj zrela različica mene v primerjavi s prejšnjimi leti," je za Jutarnji list povedala glasbenica. Pevka je pred meseci namreč podpisala pogodbo z ameriško založbo Warner Bros in pred dnevi izdala novo pesem So messed up. Singel sta producirala grammyjevca Damon Sharpe in Eric Sanicola , ki sicer redno sodelujeta s svetovnimi zvezdami kot so Ariana Grande, Jennifer Lopez in One Direction . Pri pesmi pa je sodeloval tudi Randy Merrill , ki je znan po dolgolgoletnem sodelovanju z Adele, Lady Gaga in Taylor Swift .

"Ko sem pisala pesmi v hrvaščini, sem jih vedno najprej napisala v angleščini in šele potem zadevo priredila za hrvaški trg in jo spisala v domačem jeziku," je za hrvaške medije povedala Lana in se novinarjem zahvalila, ko so jo primerjali z Duo Lipa in Ariano Grande. "Ne vem, če sem res podobna Dua Lipi, a vseeno, hvala, zelo jo imam rada, ni pa ona nikoli bila vzornica v smislu, da bi bila enaka kot ona."Videospot je režiral Camilo Paredes, ki je z Lano sodeloval ter ji uresničil njeno željo za vizualno predstavo nove pesmi. Želela si je spremeniti svoj dosedanji glasbeni stil in to prikazati tudi s pomočjo videa, katerega koncept predstavlja notranjo bitko umirjene in 'kul' Lane, ki se predstavlja svetu ter njen alter ego, ki je odštekan in veliko bolj žurerski.