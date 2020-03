Hrvaška pevka Maja Šuput zaradi koronavirusa odpovedala koncert

Srečno bratje glasbeniki, to nas bo vse udarilo po žepu, je zapisala hrvaška pevka Maja Šuput, ki je zaradi koronavirusa odpovedala koncert, ki ga je načrtovala za 14. marec. Na Hrvaškem je potrjenih osem primerov okužbe s koronavirusom.

Pri južnih sosedih so potrdili že osmi primer koronavirusa. Epidemija, ki je zajela praktično ves svet, počasi vpliva na različne segmente življenja - police v trgovinah so prazne, ljudje se bojijo velikih množic, prireditve so odpovedane.

Koncert, napovedan za 14. marca v Novem Marofu blizu Varaždina, je odpovedala tudi hrvaška pevka Maja Šuput. Pevka se je oglasila na družbenih omrežjih. "Vedela sem, da se bo to zgodilo, a tako hitro ... Zaradi širjenja virusa, panike in seveda zaradi varnostnih razlogov je veliko dogodkov, kjer se zbira večje število ljudi, odpovedanih. In zato je tudi moj koncert odpovedan. In zdaj mi je jasno, da je to šele začetek in da bo odpovedovanja dogodkov še več. Srečno bratje glasbeniki, to nas bo vse udarilo po žepu," je zapisala 40-letnica in dodala, da upa, da se bo kmalu vse vrnilo v normalno stanje, saj jo trenutna situacija straši.

Maja priznala, da jo nova epidemija straši. FOTO: Facebook