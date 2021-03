Hrvaška skupina Vatra je nov videospot posnela v enem kadru

Ivan Dečak , predan glasbenik, avtor in očka, pa je medtem obiskal omenjeni grad na družinskem izletu. Obisk je nanj naredil tako velik vtis, da je prepričal režiserja, da spremeni prvotno predvideno lokacijo. Pri snemanju videospota je sodelovala hrvaška igralka Helena Minić Matanić ter tako zaokrožila ustvarjanje, ki bo razveselilo virtualno občinstvo.

Po singlihCarstvo suncain Sva naša ljeta je pesem Vidi kako se smiješže tretja skladba, ki najavlja prav tako tretji studijski album zasedbe. ''To pesem sem napisal, ker si želim, da bi na obrazih, ki jih srečujem, spet videl nasmehe. Tematika pesmi morda ni lahkotna, sta pa zato glasba in videospot toliko bolj razigrana. Moja želja je bila, da na nek način skušam vrniti ljudem življenjsko radost, ki smo jo v zadnjem času izgubili,'' je povedal Dečak.