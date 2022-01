Hrvaška vlada bo finančno pomagala pri ponovni rasti koncertne scene

Igrati je treba, se z glasbeniki pri sosedih na Hrvaškem strinja vlada in ministrstvo za kulturo, ki bo s skoraj milijonom evrov pomagalo koncertni sceni pri postavljanju na noge po izboljšanju razmer s koronsko krizo. Pri njih so koncertne turneje za letos že v pripravi, predvsem za kraje s šibko kulturno ponudbo - tudi za opustošeno Petrinjo, Liko in nekatere jadranske otoke. Pa pri nas?