Hrvaški evrovizijski predstavnik: Klemen Slakonja bo nedvomno osvojil srca ljudi

'Duhovniki naj bodo duhovniki'

Po zmagi na Dori je bil Bošnjak sicer tarča kritik v delu hrvaške javnosti, ki se je obregnila ob njegovo spolno usmerjenost. Med drugim sta se ga lotila splitska političarka in eden od duhovnikov. "Duhovniki naj bodo duhovniki. Morali bi biti duhovni in se ukvarjati s tem, kdo bo novi papež. Ne pa da se ukvarjajo z evrovizijskim predstavnikom in da so glasbeni kritiki. Tudi jaz njih ne kritiziram vsakodnevno, pa imam razloge za kritiko. Ni me pretreslo, ampak me je spodbudilo in mi dalo motivacijo. To je tisto, kar lahko nadzorujem. Ne morem pa nadzirati, kako me dojema nek duhovnik," je bil jasen pevec.