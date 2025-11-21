Hrvaški fenomen Jakov Jozinović je izdal svojo prvo pesem

Po viralnem uspehu in ogromni podpori občinstva je Jakov Jozinović izdal svojo prvo pesem. "Ta pesem je zame velik korak naprej, ker prvič delim nekaj, kar je povsem moje. Pesem 'Polje ruža' nosi čustva in izkušnje, ki sem jih dolgo hranil v sebi," je dejal hrvaški pevec.

Pri besedilu in glasbi je moči združil s priljubljenim pevcem Matijo Cvekom, ki je bil pred kratkim tudi njegov gost na enem od razprodanih ljubljanskih koncertov. "Ta kariera se je začela ... mislim, da nihče ne ve, kako se je začela, in ni nam jasno, kako gre. Je pa prelepo, prelepo se je začelo. Začelo se je spontano, na ulicah in v lokalih, na najbolj spontanih mestih in v trenutkih. Mislim, da je to najlepši začetek, ki se je lahko zgodil," nam je v začetku meseca zaupal 20-letni Jozinović.