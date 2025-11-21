Svetli način
Glasba

Hrvaški fenomen Jakov Jozinović je izdal svojo prvo pesem

Zagreb, 21. 11. 2025 12.58 | Posodobljeno pred 41 minutami

Avtor
E.K.
Komentarji
5

Po viralnem uspehu na družbenih omrežjih in razprodanih dvoranah je hrvaški pevec Jakov Jozinović izdal svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Polje ruža. Pri ustvarjanju glasbe in besedila mu je pomagal priljubljeni pevec in njegov prijatelj Matija Cvek, ki ga je v začetku meseca podprl tudi na odru ljubljanskega prizorišča. Skromni 20-letnik za bližnjo prihodnost napoveduje še več avtorskih pesmi.

Po viralnem uspehu in ogromni podpori občinstva je Jakov Jozinović izdal svojo prvo pesem. "Ta pesem je zame velik korak naprej, ker prvič delim nekaj, kar je povsem moje. Pesem 'Polje ruža' nosi čustva in izkušnje, ki sem jih dolgo hranil v sebi," je dejal hrvaški pevec.

Jakov Jozinović
Jakov Jozinović FOTO: Danko Šimunović

Pri besedilu in glasbi je moči združil s priljubljenim pevcem Matijo Cvekom, ki je bil pred kratkim tudi njegov gost na enem od razprodanih ljubljanskih koncertov. "Ta kariera se je začela ... mislim, da nihče ne ve, kako se je začela, in ni nam jasno, kako gre. Je pa prelepo, prelepo se je začelo. Začelo se je spontano, na ulicah in v lokalih, na najbolj spontanih mestih in v trenutkih. Mislim, da je to najlepši začetek, ki se je lahko zgodil," nam je v začetku meseca zaupal 20-letni Jozinović.

Pevec, ki je svojo pot začel na TikToku, kjer je postal prepoznaven z interpretacijami znanih pesmi, se je v zadnjih mesecih vzpel med najbolj priljubljena imena regionalne scene. Kot pravi, svojo karierno pot šele začenja, v kratkem namerava izdati še več svojih pesmi.

Jakov Jozinović Polje ruža pesem pevec tiktok
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
21. 11. 2025 13.40
se en fagot
ODGOVORI
0 0
sencina
21. 11. 2025 13.38
In komentiranja.A Strojane pa ne
ODGOVORI
0 0
Miroslav Vulovic
21. 11. 2025 13.34
Včasih so rekli, ta pa ta je izdal svoj prvi album. Zdaj pa, da je izdal svojo prvo pesem. Res? In to je dosežek vreden objave?
ODGOVORI
0 0
Z O V
21. 11. 2025 13.31
+2
Koga je obnorel? 🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
