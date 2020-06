Hrvaški glasbenik sumi Paula McCartneya za ponaredek svoje pesmi

Pađen je za primerjavo obeh pesmi v začetku leta zaprosil strokovnjake iz hrvaškega društva skladateljev. Ti so ocenili, da v delih obeh pesmi obstaja "izrazita skladnost". Pred tem je lani s pomočjo spletne programske opreme v Sloveniji ugotovil, da se njegova pesem z McCartneyevo sklada 97-odstotno, je danes poročal Večernji list.

"Zadovoljstvo predstavlja dejstvo, da je največji živi glasbenik naredil enako pesem kot jaz. Ne trdim, da jo je namenoma odtujil. Morda gre za neverjetno naključje in je prišel na enako idejo, kar bi bilo resnično zelo zanimivo, saj gre za enak ritem, akorde in melodijo,"je izjavil Pađen za zagrebški časnik.

Kot je dodal, ima morda sir Paul ljudi, ki delajo zanj, potujejo po svetu in si sposodijo pesmi iz "eksotičnih držav". Izpostavil je, da je Bob Dylan na ta način naredil enega svojih albumov.

Hrvaški glasbenik je za današnji Jutarnji list ocenil, da je edina razlika med njegovo in McCartneyevo pesmijo v tem, da se je pesem priljubljenega britanskega glasbenika uvrstila na prvo mesto na prestižni glasbeni lestvici ameriškega časopisa Billboard. Ocenil je, da bi lahko dobil tudi do pet milijonov dolarjev za svoje avtorske pravice, a se še ni odločil za tožbo proti velikanu pop glasbe, ki ga, kot je dejal, obožuje, tako kot tudi skupino The Beatles.

Meni, da bo zadostovala tudi izvensodna poravnava. Kot navaja, se je poskusil povezati z McCartneyem preko humanitarne organizacije Food for Life, s katero sta oba sodelovala, a mu ni uspelo. Meni, da bo z dokumentom hrvaškega društva skladateljev vendarle lažje dobil priložnost, da bi se spoznala z McCartneyem.

Pađen je še spomnil, da so tudi nekateri avtorji na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini pred leti odtujili dele nekaterih njegovih pesmi.