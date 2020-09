Hrvaške glasbene legende Dragojević, Dvornik in Bebić na poštnih znamkah

Na znamkah so reprodukcije naslovnic znane Oliverjeve plošče Galeb i ja iz leta 1975, prvega albuma Dina Dvornika , ki je bil objavljen leta 1989, ter Bebićevega albuma Oya Noya iz leta 1980. Hrvaška pošta bo natisnila znamke s podobami preminulih hrvaških glasbenikov Dragojevića, Dvornika in Bebića v okviru serije znamk Hrvaška glasba v 100.000 izvodih. Ceno znamke, ki bo približno 1, 33 evra, so danes, ob kratkih življenjepisih treh glasbenikov, najavili na spletni strani hrvaške pošte.

Dino Dvornik se je rodil 20. avgusta 1964. Njegova glasbena zapuščina kot tudi preplet njegovega zasebnega in estradnega življenja, pričajo o ogromnem talentu in svežemu pristopu k glasbi, ki ga je zmeraj vodila ljubezen do ustvarjanja. To je bilo očitno že leta 1989, ko je objavil svoj prvenec, ki je poslušalcem ponudil hit Zašto praviš slona od mene, ki je zaznamoval osemdeseta. Dino je z njim dokazal, da glasbena zvrst funk ni samo modna muha, temveč čista in direktna forma izražanja. To so potrdili še naslednji projekti, kot album Kreativni nered, ki je navdušil s pesmijo Udri jače manijače, ki je v samem vrhu večnih hrvaških hitov. Hrvaški kralj funka je umrl 7. septembra 2008.

Oliver Dragojević, rojen 7. decembra 1947 je sveto ime hrvaške glasbene scene, najboljši pevec med glasbeniki in najboljši glasbenik med pevci. Multiinstumentalist in odličen klaviaturist je v svoji karieri oplazil vse faze od rocka do popa in tudi zabavne glasbe. Svoj glas in dušo je dal številnim večnim melodijam Splitskega festivala, v devetdesetih je kraljeval s Cesarico in se v srca mnogih zapisal s skladbami, ki so plod sodelovanja s številnimi mladimi skladatelji. Oliver se je poslovil 29. julija 2018.