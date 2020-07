Hrvaškim avtorjem lani več kot 200.000 evrov nadomestil za avtorske pravice v Sloveniji

Zamp skrbi za avtorske pravice članov Hrvaškega društva skladateljev (HDS). Gre za avtorje glasbenih del in ne izvajalce. Med petimi avtorji, ki so v Sloveniji dobili največ sredstev na podlagi avtorskih pravic v Sloveniji, so Zlatan Štipišić Gibonni, Husein Hasanefedić iz skupineParni valjak, Rajko Dujmić, ki je bil nekoč vodja skupine Novi fosili, terVinko Barčot in Miro Buljan, so za STA potrdili v Zampu.

Barčot je skladatelj in pesnik, ki je najbolj znan po pesmih, ki jih je izvajal pokojni hrvaški pevec Oliver Dragojević. Njegove pesmi so peli tudi nekateri drugi znani hrvaški izvajalci, kot je Meri Cetinić. Buljan je prav tako skladal pesmi za številne hrvaške izvajalce, kot so Mišo Kovač, Doris Dragović, Vlado Kalember, Nina Badrić, Tony Cetinski in Boris Novković, a tudi za nekatere pevce iz drugih držav, med drugimi za pokojnega makedonskega izvajalca Toša Proeskega.