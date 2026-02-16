Naslovnica
Glasba

Hrvaško bo na Evroviziji zastopala skupina Lelek

Zagreb, 16. 02. 2026 10.07 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA K.A.
lelek

Hrvaško bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja na Dunaju, zastopala etno pop skupina Lelek s pesmijo Andromeda. Skupina je v nedeljo zmagala na nacionalnem izboru Dora. Po poročanju hrvaških medijev je v finalu nastopilo 16 izvajalcev, najboljšo pesem pa so enakovredno določili glasovi žirije in glasovi gledalcev.

Skupino Lelek sestavlja pet članic, ki združujejo elemente hrvaške tradicionalne glasbe s sodobnim pop zvokom z namenom, da bi ohranjale in reinterpretirale slovansko kulturno identiteto. Pesem Andromeda je navdihnilo sicanje - starodaven običaj tetoviranja katoličank v Bosni in Hercegovini ter delih Hrvaške v času otomanske vladavine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Strokovno žirijo za Doro so sestavljale štiri hrvaške žirije iz centrov Hrvaške radiotelevizije v Zagrebu, Splitu, Reki in Osijeku ter štiri mednarodne žirije iz držav, ki sodelujejo na tekmovanju za pesem Evrovizije 2026 - San Marina, Združenega kraljestva, Norveške in Luksemburga. Vsaka žirija je imela tri člane, v njej pa so bili glasbeni strokovnjaki, skladatelji, glasbeni kritiki in producenti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dora je potekala v treh korakih. Do nedeljskega finala sta privedla dva predizbora, na katerih se je skupno predstavilo 24 nastopajočih, med njimi tudi slovenska izvajalka Nives Cilenšek z odrskim imenom Zevin, ki pa se kljub obetavnim napovedim ni uvrstila v finalni krog. 

Preberi še Prvi odziv Zevin: Imamo problem, ko igro vodi ženska

Tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju, na katerem bo sodelovalo 35 držav, bo 12., 14. in 16. maja.

dora pesem evrovizije lelek glasba

Elda Viler o koncu glasbene kariere: Lepo se je bilo posloviti

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
16. 02. 2026 10.35
ThoMPsona naj pošljejo
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
