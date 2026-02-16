Hrvaško bo na Evroviziji zastopala skupina Lelek

Skupino Lelek sestavlja pet članic, ki združujejo elemente hrvaške tradicionalne glasbe s sodobnim pop zvokom z namenom, da bi ohranjale in reinterpretirale slovansko kulturno identiteto. Pesem Andromeda je navdihnilo sicanje - starodaven običaj tetoviranja katoličank v Bosni in Hercegovini ter delih Hrvaške v času otomanske vladavine.
Strokovno žirijo za Doro so sestavljale štiri hrvaške žirije iz centrov Hrvaške radiotelevizije v Zagrebu, Splitu, Reki in Osijeku ter štiri mednarodne žirije iz držav, ki sodelujejo na tekmovanju za pesem Evrovizije 2026 - San Marina, Združenega kraljestva, Norveške in Luksemburga. Vsaka žirija je imela tri člane, v njej pa so bili glasbeni strokovnjaki, skladatelji, glasbeni kritiki in producenti.
Dora je potekala v treh korakih. Do nedeljskega finala sta privedla dva predizbora, na katerih se je skupno predstavilo 24 nastopajočih, med njimi tudi slovenska izvajalka Nives Cilenšek z odrskim imenom Zevin, ki pa se kljub obetavnim napovedim ni uvrstila v finalni krog.
Tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju, na katerem bo sodelovalo 35 držav, bo 12., 14. in 16. maja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.