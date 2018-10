Hrvate na Supertalentu navdušil neverjetni harmonikar

Samir Nurkićima 26 let, a je harmoniko v roke prijel že kot majhen otrok, je razložil na odru hrvaškega šova Supertalent."Prihajam iz glasbene družine. Doma sem imel pianino, kitaro, harmoniko, zato nisem imel kaj dosti izbire, ko sem se začel ukvarjati z glasbo," je povedal pred žirijo Nurkić, ki igra tudi klavir.

Pred nastopom je povedal, da bo "žirijo presenetil, da je želel narediti nekaj novega s harmoniko, novi zvok, saj živimo v 21. stoletju in harmonika je svetovni instrument".

"Ko si prišel na oder in si igral, je bila moja prva misel, oh, ne, nato pa se je zgodil nepričakovan preobrat, ki ga želim vsak dan, vsak trenutek v mojem življenju - nekdo, ki me demantira," je priznala žirantka Martina.

Da je Samirju zares uspel veliki met, s katerim je osvojil tako žirijo kot občinstvo, pa se lahko prepričate z ogledom posnetka!

Slovenske talente lahko spremljate v oddaji Slovenija ima talent, zamujene oddaje pa lahko kliknete na VOYO.