Hubert Hrbet: Kako se vrti njihov svet?

Kolektiv Hubert Hrbet se je zaokrožil, ko se je pridružil videast, koreograf in vrhunski plesalec Gaj Žmavc , ki je za skladbo posnel izjemen videospot. V njem nastopata plesalca, solistka Slovenskega narodnega gledališča Maribor Tetiana Svetlična in Luka Ostrež , prav tako član mariborskega baletnega ansambla ter legendaren filmski in gledališki igralec Bojan Maroševič . "Na povabilo, če bi posnel videospot za omenjeno pesem, sem se z veseljem odzval. Odločil sem se za filmček v gledališkem slogu, žive slike, ki zrcalijo fantastično besedilo in glasbo. Iskal sem vizualno estetiko, ki odseva glasbo in jo dopolnjuje. K sodelovanju sem povabil tri izjemne umetnike, ki spotu dajejo globino in ga naredijo živega ter osebnega," je povedal Žmavc.

Glasbena povezava, ki se je začela pred letom dni, ko je pod okriljem Fono Records nastala skladba Preštej do tri v izvedbi skupine Andropavza . "Svet se vrti je zasanjana skladba s spodbudnim sporočilom. Ko mi jo je Andrej prvič predstavil, se me je takoj dotaknila, v glavi sem že slišal vso glasbo okoli nje. Takoj me je navdala s pozitivnimi občutki in navdihom, zato sva se skupaj z Jeanom Markičem takoj lotila aranžiranja in snemanja," se spominja Domen Gracej .

Čemu potreba po novi zasedbi Hubert Hrbet, ime se sicer sliši kot Humbert Humbert iz Lolite?

Z Andropavzo smo med drugim valom karantene poskušali ohranjati kondicijo tudi tako, da smo aranžirali že obstoječe skladbe. Takoj po odprtju smo se nameravali odpraviti v studio in posneti naslednji singel. V ožjem naboru skladb, ki bi jih snemali, je bila tudi Svet se vrti. Tako kot Preštej do tri, bi tudi tokrat snemali v studiu Fono Records s producentskim tandemom Domnom Gracejem in Jeanom Markičem. Med posnetki mojih pesmi, ki sem jih poslal Domnu, ga je najbolj nagovorila skladba Svet se vrti, poklical me je in rekel, da kar sliši aranžma in bi zame pripravil svoj predlog. Od takrat se je vse odvijalo zelo hitro, v kratkem mi je poslal demo verzijo, ki me je navdušila. Zanimiva izkušnja, ko te pesem zapusti in začne svoje življenje. Njegov aranžma je bil po značaju in temperamentu drugačen od Andropavze, predvidel je tudi godala, zato je bilo jasno, da bo morala skladbo izvesti druga zasedba. Na tem mestu velja poudariti, da sem pesem Svet se vrti napisal pred desetletjem in jo izvajal z mojim prvim bendom, ki nikoli ni zares zaživel. Andropavza jo je dedovala, sedaj pa je našla dom v naročju Huberta Hrbta. Domen je odigral trobento, Jean klaviature, Peter Ugrin godala, Tilen Zakrajšek bobne, Marko Smiljanić kitaro in Matej Tekavčič bas. Gre za nabor vrhunskih in uveljavljenih glasbenikov, kar nam je dalo zavidljivo ustvarjalno širino. To je pomembno pri tovrstnih skladbah, saj lahko vse skupaj zlahka zdrsne v osladno.

Besedilo se zdi spodbudno, pozitivno, kakšni občutki te sicer največkrat prevevajo v teh zanimivih časih?

Besedilo je nastalo malo za tem, ko sem mi je rodila hči in mi spremenila pogled na svet. Nova etapa na življenjski poti, doslej nepoznan občutek skrbi in strahu, istočasno pa veselja in starševske ljubezni. Kot otrok sem se navduševal ob spremljanju mojega rastočega telesa, to je bil nezadržni napredek, vsak dan nekaj več, dlake na rokah, brki, prerasteš starše, kaj pa vem. Med študijem vse skupaj izzveni z modrostnimi zobmi. Starševstvo je zame predstavljajo ponovno rast, za mano se je vlekla večletna sled odpadlih las, zato si lahko predstavljate, kako vznemirjen sem bil, ko sem ugotovil, da ima življenje še kar nekaj asov v rokavu.