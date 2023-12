'Hvala vam in še večja hvala Vladu Kreslinu, da obstaja!'

Če so Izštekani vedno oddaja oz. tokrat prireditev presežkov, je bilo le-teh tokrat cela kopica. Kako tudi ne, saj smo bili priče razprodanemu dogodku Izštekanih 10 poklon Vladu Kreslinu. V več kot dveh urah in pol so se na odru Kina Šiške zvrstili Dan D, Batista Cadillac, Kokosy, Skova, Leopold I., Masayah in drugi.

Večer so pričeli Kokosy, ki so zapeli Eno pesem in takoj poskrbeli za družno prepevanje verza: "Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli."

Večer presežkov v podobi (večinoma) ponarodelih pesmi 70-letnega slavljenca Vlada Kreslina je nekaj čez 20. uro pričela zasedba Kokosy, ko je izvedla Eno pesem, pevec Boris Kokalj pa si je poveznil kar Vladov klobuk, saj ni bilo mogoče prezreti izvezene kratice VK na njegovem pokrivalu. Malokrat se zgodi, da je občinstvo, ki je tokrat zelo dobro vedelo, zakaj je prisotno, že ob prvi skladbi družno zapelo: "Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli," a tokrat se je zgodilo točno to, saj imajo Vladove pesmi pač tak učinek. Boris je nato tudi razložil, da so se najprej oni želeli leta 2019 z Vladom fotografirati za sebek, nato pa ga je tri leta kasneje Vlado poprosil za sebek, ker je hčerka Ajdina njihova oboževalka.

Slavljenec Vlado Kreslin z voditeljem večera Juretom Longyko

"Dober večer, dobri ljudje, dobrodošli na koncertu Izštekanih 10," je občinstvo v Kinu Šiška pozdravil gostitelj večera Jure Longyka, ki je nato prebral nekaj izjav in opisov sodobnikov in kolegov zvezde večera. "Vlado Kreslin je fenomen, samega sebe je izumil in postavil standard, ki ga bo težko preseči," je o njem povedal kantavtorski kolega Zoran Predin, medtem ko je Hamo izjavil, da je Vlado "v trenutku, ko mu daš v roko kitaro, le še song".

Na odru se je tako zvrstilo prek 50 glasbenikov v več kot ducat zasedbah z nalogo unikatne interpretacije Kreslinove pesmi, ki "ljudi veseli, ki daje moč". Tudi razmeroma redko slišani Alex Raztresen ali Jardier je ob klavirju izvedel svoj pogled na pesem Nekega jutra, ko se zdani in postregel s prepričljivo vokalno izvedbo. Skova in Skovani "cigani" so izvedli neverjetno izvedbo Tiste črne kitare, ki se je po raperskem uvodu razvila v družno prepevanje refrena: "Gospod, tisto črno kitaro, še imate?" Zgodnji vrhunec je dodobra razgrel navzoči avditorij, Skova pa je Juretu Vlada pohvalil, "kako skače pri 70, kako ni zlagan in da je 'real deal'".

Ob boku Marine Martensson in Masayah je zapela tudi Vladova hčerka Ajdina.

Sledil je škofjeloški poet Tomaž Hostnik, ki je dodobra predrugačil in v šansonjersko obleko odel skladbo Cesta, zatem pa so Prekmurci Ethnotrip izvedli čutno izvedbo Joužeka s čutnim ženskim vokalom za povrhu. Leopold I. in Drügi so rapersko oblekli Tisto zakartano uro, zatem pa je mlademu kolegu iz Gornje Radgone prišel pomagat kar slavljenec Vlado, za pesem Moja draga se rada slika, pesem, ki jo lahko najdete tudi na njegovem zadnjem albumu Kje si bla doslej.

Mož s tisto črno kitaro

Chris Eckman in Jana Beltran sta ob kitarah izvedla akustično Tam na koncu drevoreda, Eckman pa je postregel s čudovito That Black Guitar, prevodom Vladove uspešnice v angleščino. Hauptman je izvedel enega malce bolj skritih biserov, Dokler se srce ne ustavi, primorska raperka Masayah je tokrat stopila v pevske čevlje in zapela Z Goričkega v Piran, ki ga je na koncu spremenila v Ankaran, kakopak.

Dan D so postregli z izvrstno izvedbo pesmi Dekle moje, publika pa je pomagala z razdeljenimi ropotuljicami.

Švedska Slovenka Marina Martensson je zapela tako po švedsko kot po slovensko, in sicer pesem Reka, ki ima, kot je povedala, zanjo veliko pomen in ji je najljubša iz Kreslinovega kataloga. Kako navdušen je Urban Lutman in njegovi Batista Cadillac nad Vladovo nekdanjo zasedbo Martin Krpan, so pokazali z odlično priredbo pesmi Še je čas, ki jo je pomagalo peti tudi občinstvo, Kreslin pa je prišel pomagat zapet še njihovo Neviden, ko je krepko "zaružil" tudi na orglicah.

Kreslin je bil ta večer kot "v sedmih nebesih", saj aplavzev in čestitk kar ni in ni bilo konec.

Poseben "štos" so si privoščili prekaljeni Dan D, ki so večini prisotnih razdelili ropotuljice, da so jih lahko spremljali ob akustični izvedbi Dekle moje. Kot "presenečenje" se je na odru pojavil še Lado Bizovičar z namenom, da odpoje pesem Dan neskončnih sanj, kar pa se ni zgodilo, saj je izvedel nekakšno stand-up rutino s prigodami iz Vladovega življenja, kar pa pri prisotnem občinstvu ni ravno naletelo na odobravanje, saj so ga po kakih 10 minutah začeli izžvižgavati in ga pošiljati domov. Ali je dosegel želen učinek, pa najbrž dobro ve zgolj on sam.

