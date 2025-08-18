'Hvaležna za vse': Alya praznuje 25. obletnico kariere

Nostalgija, spomini, solzne oči, hvaležnost, veselje. Vse to se prepleta v novem Alyinem videospotu, ki nosi naslov Če . Nova Alyina pesem je pesem o nostalgiji, je pesem o 25 letih ustvarjanja. "Kolikokrat v življenju se vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi takrat naredil to in ono. Bi se mogoče kaj spremenilo, bi še vedno stal tukaj?" se je začela spraševati Alya, ko je odprla zakladnico spominov s fotografijami in videoposnetki.

"Ko sem odprla skrinjico s posnetki in slikami izpred 25 let in se več, sem, ne bom lagala, zajokala. Kako hitro gre čas, se vedno bolj zavedam , da vse skupaj ni več le fraza, ampak realnost." Ideja, da v spotu uporabijo nostalgične fotografije in posnetke iz preteklosti, je nastala popolnoma spontano. V njem nastopajo pevkini prijatelji Jože Potrebuješ, Nuša Derenda, Sebastian, Martina Švab in Miha Deželak.

"Za videospot smo izbrskali res stare fotografije prijateljev, s katerimi smo se vmes porazgubili in smo se zopet po toliko letih spet srečali, kar me je res osrečilo. Ko gledam nazaj, sem res hvaležna za vse priložnosti, ki sem jih v življenju dobila, pa tudi za tiste ki sem si jih pridelala, teh je bilo največ," se je spominjala pevka."Korak za korakom, sem počasi hodila vsa leta v smer ki sem si jo začrtala. In na tej točki, lahko rečem resnično hvala vsem ki ste z mano vsa ta leta. Brez vas nebi bilo ničesar! Hvala ker mi dajete zagon, da lahko ustvarjam še naprej in da lahko delam to, kar počnem najraje, pojem."