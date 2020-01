I.C.E. predstavljajo pesem Lahko bi bilo lepo

Skupina I.C.E. je nastala leta 2005 in v dobrem desetletju nanizala kar lep nabor uspešnih radijskih singlov - Na liniji, Kje si zdaj, Sanjaj, Živim brez navodil, Cukr Pop, Spomni se... in dva studijska albuma z naslovom Na liniji ter Tu je raj. Pevka in protagonistka skupine, Renata Mohorič, je svojo pevsko kariero začela prav v pop rock skupini I.C.E, kjer se je uveljavila tudi kot avtorica besedil in soavtorica glasbe.

Po krajšem premoru se skupina I.C.E. vrača nazaj še bolj močna kot kadarkoli prej – z močno, emocionalno in osebno izpovedno skladbo Lahko bi bilo lepo.