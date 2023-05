I. C. E. v novi skladbi odločno: Si res želimo živeti brez napak?

Skupina I. C. E. predstavlja četrto pesem iz njihovega zadnjega albuma z naslovom Brez napak. Prav omenjena pesem, ki ima sicer novi naslov A še verjamemo , pa je bila nekako tista, ki je z delom besedila dala naslov njihovega albuma. "Večina ljudi želi ugajati družbenim normam," je o ideji nove pesmi spregovorila pevka skupine Renata Mohorič . "Ali se lahko zoperstavimo sistemu in normam, ki nam jih ta določa, ali pa smo postali zgolj poslušni posamezniki, ki slepo sledimo postavljenim okvirjem in formi življenja po pravilih in brez napak?" se sprašujejo v pesmi.

"Si želimo živeti brez napak?" je bil ključen del besedila, ki je dal naslov novega albuma, skupina pa je prepričana, da smo v trenutni pandemiji navidezne popolnosti res pripravljeni zatreti sebe, svoje želje in živeti na pol v zameno za odobravanje in potrditev družbe. "Pesem je pozitivna, saj se sprašujemo o tem, kaj je narobe," je optimistična pevka, ki je obenem dodala, da če se sprašujemo o tem, ali še verjamemo, zagotovo ostaja upanje, da nekaj spremenimo na bolje. "Včasih je treba opozoriti tudi na nekoliko slabše stvari, življenje ni vedno v rožicah," je poudarila.

Skladbi so priljubljeni glasbeniki namenili tudi video podobo, ki na izviren način prikazuje, kako hitro beži čas in da se je treba ustaviti. "Odpira se vprašanje, kaj nam prinaša 'krasni novi svet', če se ne bomo malo ustavili in se vprašali, za kaj je vredno živeti. Vsi hitimo skozi dan in zelo se izgubimo eden mimo drugega, obenem pa smo prikazali tudi, kam nas to lahko pripelje," je prepričana Renata. Videospot, ki so ga snemali v starem delu Ljubljane, je zasnoval Jan Jenko, ki je s pomočjo futuristične post-produkcije poskrbel za končno vizualno podobo.

I.C.E. so svoj zadnji album izdali letos marca. Brez napak je žanrsko barvit in dinamičen album, ki spretno krmari med pop rockom, bluesom in indie rockom. Njihov najbolj zrel album do danes je skupina izdala v letu, ko so obeležili svojo polnoletnost, ko svoje 'napake' in posebnosti s ponosom nosijo in postavljajo na piedestal.