Ice Cube na stara leta znova slavi lasten ego

ICE CUBE - It's My Ego

Elektrifikacija ni zaobšla niti enega najbolj inovativnih nu-raperjev. Tyler, The Creator, znan še iz ikonske klape Odd-Future ob povratku zagrize docela rockovsko, skoraj po Lenny-Kravitz-vzorcu. A dejstvo, da se v to mrežo ujame Tyler The Creator pomeni veliko več kot lahko izda bežen opis songovske teksture. Ritem posnetka Noid je - nič kaj presenteljivo za kreativnega ultra-svobodnjaka Creatorja - pogumno nalomljen, toda vocoder oz. glasovni ekeft in funkovska asimetrika dediščini osemdesetih namenjata še za kanec več veljave. Privlačna majavost.

Ocena: 4





ARI LENNOX - Smoke