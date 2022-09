I.C.E.: Kako bi bilo, če bi lahko naredili reset in šli od začetka?

I.C.E. pravijo, da je Nepopisan list skladba o neobičajni želji, ki se pojavi takrat, ko nam življenje postreže s težkimi preizkušnjami. Odpira vprašanja, kako bi bilo, če bi lahko izbrisali svoje spomine, navade in vzorce, ki nas bremenijo in zaradi katerih se vsakič znova znajdemo v podobnih neprijetnih situacijah. Kako bi bilo, če bi lahko naredili reset in šli od začetka? Bi bili bolj sproščeni, svobodni, igrivi? Bi bili kot majhen otrok, brez filtrov in predsodkov? Ali pa bi se znašli še v večjih težavah? Vse to se sprašujejo glasbeniki, ki menijo, da je resnica verjetno nekje vmes, zato nas s skladbo Nepopisan list s svojim kontrastnim sporočilom in dinamičnim ritmom popeljejo na potovanje, kjer se prepletajo občutki melanholije, upanja in svobode. Za avdio produkcijo skladbe je poskrbel Tine Janžek (sicer kitarist skupine I.C.E.), za produkcijo videospota pa Jan Jenko .

Glasbeniki so skupaj že od leta 2005. Tri leta po svojih prvih skupnih vajah so izdali prvenec Na liniji, na katerem so danes še vedno največji hiti banda, kot so Kje si zdaj, Na liniji, Sanjaj in Živim brez navodil. Sledil je drugi album Tu je raj, ki je prinesel skladbe Spomni se, Stara gara, Cukr Pop in druge. Oba albuma sta I.C.E. postavila na slovensko glasbeno sceno, in če so z drugim albumom po najstniških začetkih zaplavali v svoja dvajseta, bodo z novostmi, ki jih pripravljajo sedaj, pokazali, da so dozoreli.