Idiličen Tolmin zavzeli obiskovalci festivala Punk rock holiday

V idiličnem okolju Tolmina donijo punk ritmi. Začel se je deveti festival Punk rock holiday, ki je že nekaj let zapored razprodan. Letos so zvezde festivala kalifornijski punk rockerji NOFX. Prvi večer so zapečatili Descendents, Frank Turner, Useless in drugi. Tudi tokrat pod odrom ni bilo ograj in tako lahko nastopajoči med koncertom skačejo med obiskovalce, obiskovalci pa na oder.