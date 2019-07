Iggy bil tako izžet, da je skoraj vrgel puško v koruzo

"Počutil sem se izžetega, tako da sem hotel nadeti očala, se obrniti in odkorakati stran. Želel sem biti svoboden. Vem, da gre za iluzijo, da je svoboda samo nekaj, kar čutiš, a sem celo življenje živel samo za ta občutek, ki sem ga lovil," je povedal 72-letniIggy Pop, ki bo v kratkem izdal svoj 18. albumFree.

"To je vse, kar potrebuješ, ne nujno srečo in ljubezni, predvem občutek svobode. Novi album se je nekako zgodil, zato sem dopustil in ga naredil," je povdal za tabloid The Sun.

Pop je lani sodeloval z britansko elektronsko zasedbo Underworld, s katero je posnel štiri pesmi za EP Teatime Dub Encounters, dejal pa je, da je želel nastopati za zaveso, saj je imel vrh glave, da ljudje bolščijo vanj.

"Nekoč bi se rad usedel za temno zaveso in pel, ko bi skupina igrala, to bi mi bilo všeč. Utrujen sem in sit ljudi, ki me ves čas gledajo. Najbolj uživam v življenju, ko imam svoje posebne urice. Če bom kdaj nastopal s temi fanti, potem bo to nekje, kjer se bom lahko skril, ali pa če bi mi kdo pod nos molil svoj mobilni telefon, da me ne bi nihče videl," se je takrat pošalil kultni Iggy.

Album Freebo izšel 6. seprembra, Iggy pa je že objavil prvo pesem Free, ki deluje kot nekakšen uvod (intro) v očitno precej ezoterično-ambientalni album. Več pa bomo slišali čez slaba dva meseca.