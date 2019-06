Igor Mikić sam piše besedila svojih pesmi

Po končani sezoni najbleščečejšega šova Zvezde plešejo je Igor Mikić rekel, da gre na zasluženi dopust. A do dopusta ni prišel, saj se je takoj vrgel v delo: "Delam to, kar mi sede, ker alfa moški se razlikujemo od črede, zato delajte usi, kar vas veseli, ker le tako boste srečni bili!"

Igor je poleg dueta izdal še dva singla, in sicer pesem Moja srna in poletno obarvano pesem Reggeaton, za kateri pravi: "Moja Srna je trenutno moja najljubša pesem, ki govori o srni, ki si me želi, ampak ji fant ne pusti, zato se pazite usi, da vam Mikič srno ne ulovi! (smeh) Pri pesmi Reggaeton sem združil moči s čudovito pevko Hano Jerončič, ki prihaja z Vipave in priznam, da so tam lepotice taprave."

Z zmagovalko letošnje sezone plesnega šova Tanjo Žagar se je Igor očitno zelo dobro ujel, saj sta skupaj posnela pesem Pleši z mano. "Tanja je zame velika inspiracija in štejem si v čast, da sem bil povabljen k tem projektu. Nisem še spoznal bolj pozitivne, delovne in ljubeznive osebe, s katero naju združuje ljubezen do plesa, glasbe in življenja."

Ideje za besedila pesmi dobiva v vsakdanjem življenju

Ko smo ga povprašali, če za svoje pesmi piše besedila sam nam je odgovoril "To pa ja, ker mišica to zna,"ter dodal, da se vsaka pesem začne z idejo, ki jo prelije na papir: "V pisanju besedil resnično uživam. Najbolj pa sem vesel, ko ljudje prepevajo moj pesmi."Pravi, da inspiracijo za svoje pesmi dobiva iz vsakdanjega življenja in najraje piše pesmi o uspehu, ljubezni in zabavi: "Ker mislim, da premalo ljudi širi pozitivno energijo zato rad delam glasbo da se ob njej ljudje sprostijo."

Za konec smo Igorja povprašali še o načrtih za svojo kariero nakar je odgovoril: "Delal bom tri stvari in to so glasba, tv in uteži, ker to me blazno veseli. Aja pa srne seveda, ker življenje brez ljubezni bi bilo čista beda."