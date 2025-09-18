Igralka in pevka Alya Elouissi se je z novo pesmijo poklonila Jadranu

Igralka in pevka Alya Elouissi, ki smo jo videli tudi v filmu Barbie, predstavlja novo pesem V srcu Jadrana, za katero je posnela tudi spot. Kot pravi Ljubljančanka slovensko-alžirskih korenin, gre za resnično poletno ljubezensko zgodbo, ki se dogaja v Piranu.

Alya Elouissi si v vsakem spotu rada zada izziv: če je v prejšnjem spotu za pesem Pot srca vlekla 250 kilogramov težek voz, je tokrat prvič sama jadrala z jadrnico – in to s prav posebnim primerkom edine izolske lesene jadrnice iz leta 1960. "Jaz nisem jadralka, prvič sem sama jadrala z jadrnico, ravno za ta videospot," je dejala pevka in igralka.

"Na začetku sem bila kar živčna, ker je celotna ekipa morala oditi na drug čoln, od koder so snemali, pa še veliko vetra in valov smo imeli," je opisala svojo izkušnjo in dodala: "Kmalu pa sem se na jadranje navadila in sem na morju neznansko uživala – cel dan bi lahko le jadrala!"

"Meni se zdi, da je srce Jadrana v meni že od mojega prvega obiska Jadranskega morja, verjetno že kot enoletna punčka, tako da sem imela v bistvu zelo dolgo željo narediti neko poletno pesem in tudi posneti videospot prav na Jadranskem morju, prav v Sloveniji, in nekako se s to pesmijo vse poklopi, letos smo posneli spot v Piranu," je dodala umetnica.