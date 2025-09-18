Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Igralka in pevka Alya Elouissi se je z novo pesmijo poklonila Jadranu

Ljubljana, 18. 09. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Polona Jambrek , Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

Igralka in pevka Alya Elouissi, ki smo jo videli tudi v filmu Barbie, predstavlja novo pesem V srcu Jadrana, za katero je posnela tudi spot. Kot pravi Ljubljančanka slovensko-alžirskih korenin, gre za resnično poletno ljubezensko zgodbo, ki se dogaja v Piranu.

Alya Elouissi si v vsakem spotu rada zada izziv: če je v prejšnjem spotu za pesem Pot srca vlekla 250 kilogramov težek voz, je tokrat prvič sama jadrala z jadrnico – in to s prav posebnim primerkom edine izolske lesene jadrnice iz leta 1960. "Jaz nisem jadralka, prvič sem sama jadrala z jadrnico, ravno za ta videospot," je dejala pevka in igralka.

"Na začetku sem bila kar živčna, ker je celotna ekipa morala oditi na drug čoln, od koder so snemali, pa še veliko vetra in valov smo imeli," je opisala svojo izkušnjo in dodala: "Kmalu pa sem se na jadranje navadila in sem na morju neznansko uživala – cel dan bi lahko le jadrala!"

"Meni se zdi, da je srce Jadrana v meni že od mojega prvega obiska Jadranskega morja, verjetno že kot enoletna punčka, tako da sem imela v bistvu zelo dolgo željo narediti neko poletno pesem in tudi posneti videospot prav na Jadranskem morju, prav v Sloveniji, in nekako se s to pesmijo vse poklopi, letos smo posneli spot v Piranu," je dodala umetnica.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Alya Elouissi Pevka Igralka Pesem V srcu Jadrana
SORODNI ČLANKI

Alya Elouissi je za nov videospot vlekla 250 kg težak leseni voz

Slovenska igralka Alya Elouissi v poletnem filmskem fenomenu Barbie

'Snemanje za film Čudežna ženska je bilo eno izmed mojih najljubših snemanj do zdaj'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256