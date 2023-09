Ikona združila Raiven in Heleno Blagne

Raiven in Helena Blagne predstavljata skupno pesem Ikona, ki ju je združila v edinstvenem duetu, ki predstavlja most med obema generacijama izvajalk. Raiven se pripravlja tudi na desetletnico kariere, ki jo bo obeležila z EP-jem Sirene, na katerem bo predstavila zgodbe nekaterih fatalnih žensk.

Ikona ni le skladba, je koncept, ki zajema avantgardo današnjega časa. Raiven se je že srečala z usodo lepe Helene prek tragedije Trojanke. Ta dvojnost, ki jo Ikona zajema, odstira brezčasno zgodbo usode in pogube. Helena je večplasten arhetip ženske, ki ga zaznamujeta tako krona idealizacije kot trnje obsojanja. Ikona predstavlja še en mejnik v glasbenem razvoju akademsko izobražene glasbenice, ki se je tokrat prvič preizkusila tudi v vlogi producentke, hkrati gre torej za prvo skladbo, ki je "povsem njena", od začetka do konca ustvarjalnega procesa.

icon-expand Raiven v Ikoni predstavlja skladbo, ki slavi žensko, prepoznava njeno moč, hkrati pa postavlja ogledalo družbi, v kateri živimo. FOTO: Tjaša Barbo

Od kod ideja, navdih za pesem Ikona, nekaj, kar Helena Blagne zagotovo že je, Raiven pa najbrž na dobri poti? Koga imaš za ikono? Ko sem izvedla, da s Heleno vodiva Popevko skupaj je duet kar hitro prišel v igro. Ker bo moj prihajajoči album sestavljen iz zgodb zgodovinsko ikoničnih in pomembnih žensk, se mi je zdela logična ideja, da prvo pesem napišem o Lepi Heleni iz Troje. Ikonočnih žensk je veliko, verjamem pa, da je to zelo subjektiven koncept in nekdo, ki je zame ikoničen za nekoga drugega morda nikakor ni.

Raiven je ustvarila hommage ženski, ki jo presojajo ne glede na to, kdo pripoveduje njeno zgodbo. Motiv lepe Helene je prenesla v sedanjost in nastal je singel Ikona, ki je zaživel ob ikoni slovenske popularne glasbe Heleni Blagne. Ikona je nadaljevanje elektro-opernega in elektro-pop poglavja, katerega temelji segajo do prvenca Magenta in kratkometražnega albuma REM. Ikona je skladba, ki slavi žensko, prepoznava njeno moč, hkrati pa postavlja ogledalo družbi, v kateri živimo. Ikona je tudi razmislek o individualnosti, ki poudarja, da so naše osebne zgodbe gradniki naše identitete. 17. februarja prihodnje leto se tako obeta kratkometražni album (EP) Sirene, na katerem bodo kot navdih služile usode ikoničnih žensk iz različnih zgodovinskih obdobij.

Kaj sta zdaj, ko sta se bolje spoznali, doumeli, spoznali ena o drugi, imata poleg ikone še kakšno skupno železo v ognju? Do Helene sem od nekdaj gojila globoko spoštovanje, ki se je s tem projektom le še poglobilo. Resnično je ikonična in z njo stati na odru je užitek. Hkrati ne vem, kdaj sem se nazadnje toliko presmejala kot na najinih vajah. Ikono sva pravkar izdali in se za zdaj še posvečava promociji te skladbe. Imam pa nek dober občutek, da to ne bo najino edino sodelovanje. Vsaj želim si, da bi bilo tako.

icon-expand Motiv lepe Helene v pesmi Ikona je zaživel ob ikoni slovenske popularne glasbe Heleni Blagne. FOTO: Tjaša Barbo

V bistvu gre spet za eleganten spoj opere in popa, kaj vse bo še na EP-ju Sirene? Na tem albumu sem se oz. se bom prvič preizkusila kot producentka. Do zdaj sem bila namreč le avtorica glasbe in besedil, za računalnik na stolček producenta pa še nisem sedla. Ob ustvarjanju albuma sem se želela predvsem zabavati in čim bolj čisto podajati svoje ideje, ne da bi jih preveč filtrirala. Bo pa album zame kot vedno nek eksperiment, saj ne vem, kako bodo ljudje sprejeli moj pristop k produkciji. Kot sem že omenila, bo vsaka pesem na albumu govorila o zgodovinsko pomembnem ženskem liku. Menim, da zgodbe drugih ljudi nudijo priložnost, da se kot ustvarjalec ne ujameš v lastno zgodbo ali bolečino, temveč si razširiš perspektivo. To prinaša večjo kreativno svobodo. Tako besedila postanejo manj subjektivna in ponujajo večji prostor za interpretacijo poslušalcev.

icon-expand Naslovnica EP-ja Sirene, kratkometražnega albuma, ki bo izšel 17. februarja 2024. FOTO: Arhiv izvajalke