Ikonična pesem skupine Spice Girls 'Wannabe' praznuje 24 let

Pesem Wannabe je leta 1996 Emmo Bunton , Geri Halliwell , Melanie Brown , Melanie Chisholm in Victorio Beckham izstrelila med svetovne zvezde. Minili sta že več kot dve desetletji, odkar je na radijskih postajah vrh glasbenih lestvic zasedla omenjena pesem in se na samem vrhu obdržala kar sedem tednov. Po 24 letih pa oboževalci še vedno obožujejo melodijo, članice skupine pa jo bodo znova v živo odpele na svetovni turneji, ki jo bodo imele prihodnje leto.

Na pomembno obletnico so se na družbenih omrežjih spomnile tudi članice skupine, Geri je na Instagramu delila del videoposnetka in dodala napis: "Wannabe je izšel na današnji dan pred 24 leti! 1996. Hvala vsem oboževalcem, da nas še vedno ljubijo."

Kratek odsek videoposnetka so članice delile tudi na uradnem Instagramovem profilu, kjer so se zahvalile oboževalcem: "Vse najboljše, Wannabe za 24. rojstni dan! Hvala našim neverjetnim oboževalcem za vašo zvesto podporo že od prvega dne."

"Naslednje leto bo zelo pomembno in dekleta so navdušena,"je povedal vir za The Sun. "Po vseh težavah s koronavirusom se obletnice res veselijo in leto 2021 bo zaznamovala svetovna turneja." Vir je še dodal, da bo to mogoče zadnjič, ko bodo dekleta znova nastopila skupaj.