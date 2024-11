Ikonični muzikal Chicago gostuje tudi v Ljubljani

Ikonični muzikal Chicago, z glasbo Johna Kanderja , besedilom in scenarijem Freda Ebba in Boba Fosseja , so si gledalci lahko ogledali tudi v Ljubljani. Muzikal pripoveduje zgodbo o Roxie Hart, gospodinji in plesalki v nočnem klubu, ki ubije svojega ljubimca, potem ko ji ta zagrozi, da jo bo zapustil. Da bi se izognila obsodbi, zavaja javnost, medije in svojo sostanovalko v zaporniški celici, Velmo Kelly. Najame najbolj premetenega kazenskega odvetnika v Chicagu, Billyja Flynna, ki njen zločin spremeni v plaz senzacionalnih naslovov – podobnih tistim, ki jih zasledimo tudi danes v tabloidih.

Z magičnimi pesmimi, kot so Razzle Dazzle, Cell Block Tango in All That Jazz, ter s šestimi nagradami tony, dvema nagradama olivier in grammyjem, ostaja najdlje predvajani ameriški muzikal v zgodovini Broadwaya in West Enda.

"Trije nastopi v dveh dneh je veliko, ampak nam je to všeč. Nato si bomo vzele nekaj počitka in se vrnile," so nam povedale igralke, ki so pohvalile slovensko občinstvo:"Bilo je odlično. Vse šale so našle svoje mesto. Pri turnejah je najbolj izkusimo, kako različna mesta in države dojemajo kot smešno. V različnih mestih so smešni drugačni deli predstave, kar nam je igralcem na odru zelo zanimivo."

"Zares trdo delamo, zato je takšen odziv občinstva preprosto neverjeten. Bili smo kar šokirani. Prišli smo iz Grčije, tudi tam je bilo lepo, ampak tukajšnje občinstvo je bilo absolutno neverjetno," so še pohvalile tiste, ki so si prišli muzikal ogledat v Ljubljano.

"Chicago je klasični muzikal, zato je za vsakega, ki dela v naši industriji, ne glede na to ali si glasbenik, igralec ali kostumograf, imaš občutek, da si dosegel nekaj posebnega, ko si del te predstave. Tudi sama zgodba je še vedno zelo aktualna v današnji zvezdniški kulturi, zato je to brezčasno delo. Je ikonično," so še dodale.