Il Divji: Morda se kdo odloči za poroko prav ob naši pesmi

"Vsak par ima nekaj svojega, nekaj malega, kar ju povezuje – jutranja kavica, poljub, objem, skupen sprehod. Najpomembneje pa je, da si vzamemo čas drug za drugega, ne glede na življenjske obveznosti," poudarjajo glasbeniki. "Včasih je dovolj le dotik, da spomni na vse, kar je pomembno. Našemu Lojziju njegova žena Urša večkrat reče, da včasih potrebuje samo dotik, pa je srečna. In da ji ogromno pomeni, če spijeta skupaj jutranjo kavo," je povedal Matija Kramberger , Žiga Šraml pa dodal: "Ljudje, imejte se radi in se spoštujte."

Za besedilo pesmi je poskrbel tekstopisec Matej Trstenjak, ki je fantom poslal demo posnetek in jih povabil, naj presodijo, ali je skladba prava zanje. "Pesem nas je takoj pritegnila, ostala nam je v ušesih in kar je najpomembneje, začutili smo jo," je povedal Klemen Rutar. Glasbo je ustvaril Nejc Tratnjek, aranžma pa sta mojstrsko oblikovala Gašper Kušar in Miha Gorše. Pod vizualno podobo pesmi sta se kot režiserja podpisala Žiga Šraml in Timotej Zupančič, ki sta ustvarila videospot o dveh zaljubljencih, kako se njun odnos z dotiki razvija skozi leta.

En dotik prinaša tudi posebno novost, prvič v zgodovini Il Divjih je solo odpel Lojzi Bobnar, ki je sam izrazil željo, da bi interpretiral te čustvene note. "Menimo, da mu pesem izjemno pristaja in jo je odpel z vso dušo," so povedali člani skupine. Il Divji so jasni, da pesem ni zgolj pesem za sveže zaljubljene in mladoporočence, ampak tudi za tiste, ki ljubezen živijo že desetletja. "Je praktično ljubezenska izpoved – paše tako pred poroko, ko so iskrice sveže, kot tudi po 20 letih zakona," je poudaril Aleš Perko. "Morda se kdo odloči za poroko prav ob naši pesmi."