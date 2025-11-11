IL Divji novo pesem izdali na posebej izbran datum, uro in minuto

Žiga je pesem napisal na morju, med družinskim oddihom, ob spominih na študentske dni in tople poletne občutke. "Pesem opisuje tisti občutek, ko se poskušaš upreti, pa veš, da boš padel. In prav je tako. Ker to je življenje in ko padeš, se lahko naučiš nekaj novega," je dodal.

Čeprav se je izid skladbe zgodil na martinovo, to ni sezonska pesem. V sebi namreč nosi univerzalno sporočilo. "Jaz si ta komad predstavljam, kot da sem zdaj v študentski sobi in včeraj sem se imel zelo dobro z eno punco, danes mi pa ne odpiše. In kaj bom zdaj naredil? Ta občutek v tebi, ko si pač zaljubljen, ali pa ko hrepeniš, ali pa ko si srečen, ali pa ti vse štima, ali pa ti nič ne štima. Ta komad je zimzelen," je strnil Šraml.