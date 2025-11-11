Svetli način
IL Divji novo pesem izdali na posebej izbran datum, uro in minuto

Ljubljana, 11. 11. 2025 18.50

Alen Podlesnik , E.K.
"Naša nova pesem je zgodba, v kateri se prepozna vsak Slovenec," pravijo člani skupine IL Divji, ki so izdali novo pesem 'Bolj se branim'. "Vsak ima svojo šibko točko, svojo majhno pregreho. Nekaj, čemur se ne more upreti, pa naj bo to simpatija, steklenica vina, cigareta, postelja, tortica ali pa nova letalska karta," so še povedali simpatični Štajerci.

IL Divji so 11. 11. točno ob 11. uri in 11 minutah izdali novo pesem z naslovom Bolj se branim. "Ta datum in ura imata zelo poseben pomen, namreč ljudje si to enostavno zapomnijo," nam je zaupal član skupine in avtor besedila Žiga Šraml.

IL Divji
IL Divji FOTO: osebni arhiv izvajalcev

Žiga je pesem napisal na morju, med družinskim oddihom, ob spominih na študentske dni in tople poletne občutke. "Pesem opisuje tisti občutek, ko se poskušaš upreti, pa veš, da boš padel. In prav je tako. Ker to je življenje in ko padeš, se lahko naučiš nekaj novega," je dodal.

Čeprav se je izid skladbe zgodil na martinovo, to ni sezonska pesem. V sebi namreč nosi univerzalno sporočilo. "Jaz si ta komad predstavljam, kot da sem zdaj v študentski sobi in včeraj sem se imel zelo dobro z eno punco, danes mi pa ne odpiše. In kaj bom zdaj naredil? Ta občutek v tebi, ko si pač zaljubljen, ali pa ko hrepeniš, ali pa ko si srečen, ali pa ti vse štima, ali pa ti nič ne štima. Ta komad je zimzelen," je strnil Šraml.

IL Divji Bolj se branim Žiga Šraml glasba pesem
