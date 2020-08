Il Divji prvič s popolnoma avtorsko pesmijo Imel te bom rad

Skupino Il Divji , ki prepleta jazz, pop in klapsko petje, sestavljajo Žiga Šraml , Matija Kramberger , Aleš Perko , Klemen Rutar in Lojzi Bobnar . Fantje so prijatelji tudi v prostem času, zato sta ustvarjanje glasbe in nastopanje njihovo nepopisno zadovoljstvo. Tokrat je besedilo in glasbo za pesem napisal kar Žiga, ki je tudi njihov pevec in kitarist. Pesem govori o izpovedi zvestobe fanta, ki se punci zaveže za vedno.

Vokalni aranžma je prispeval Martin Juhart, za glasbeni aranžma pa sta poskrbela Roman in Goran Sarjaš iz Art Music Records, kjer je bila pesem tudi posneta. Tudi videospot je nekaj posebnega. Leta 2018 so fantje v Piranu peli na poroki in ker pesem govori ravno o zakonu, so se odločili, da zgodbo v spotu sestavijo iz kratkega posnetka te poroke. Za pevski del so se fantje ponovno odpeljali v Piran.

Letos mineva že devet let od ustanovitve Vokalne skupine Il Divji. V teh letih so ustvarili videospote za priredbo pesmi Bejbi, svojo lastno pesemKada jednom v sodelovanju s priznanima hrvaškima ustvarjalkama glasbe in priredbo pesmi Pepelka, prav tako so posneli še nekaj priredb drugih pesmi v sodelovanju z različnimi priznanimi slovenskimi glasbeniki.