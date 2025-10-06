IL Divji razgreli Oberfest: 'Vrhnika se zna zabavati'

Skupina IL Divji je na do zadnjega kotička napolnjenem Oberfestu pokazala svojo divjo plat. S prenovljenim repertoarjem so dokazali, kako lahko prehajajo med nežnimi baladami in rock'n'rollom. Kot napovedujejo, gre za uvod v novo glasbeno obdobje skupine, ki napoveduje novo energijo.

"Vrhnika se zna zabavati – šotor je bil nabit z energijo in veseljem. Boljši začetek novega poglavja si težko predstavljamo," pravi Klemen Rutar, eden od petih članov skupine.

Nestrpno že pričakujejo martinovo, ko bodo z novo skladbo začeli preobrat v zvoku in energiji. Po besedah Žige Šramla je Bolj se branim "najbolj IL Divja pesem doslej – spontana, polna ritma in strasti". "Takšno skladbo sanjamo že nekaj let. IL Divji kričimo po tovrstni glasbi," je še dodal.

Kot povedo, občinstvo po vsej Sloveniji sprejema njihove avtorske skladbe z navdušenjem."Naš 'mešano na žaru' repertoar sprosti ozračje in poveže ljudi. To je tisto, kar bi lahko delal vsak dan," je sklenil Šraml.

Poleg IL Divjih so na Oberfestu nastopili tudi Ines Erbus, Modrijani in Plutz.