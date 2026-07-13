Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Il Divji še vedno pod vtisom izjemnega uspeha na glasbenem festivalu

Ljubljana, 13. 07. 2026 20.15 pred 27 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
E.K. Eva Mavrič
IL Divji

IL Divji še vedno jadrajo na visokem valu uspeha, ki so ga dosegli na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca. S pesmijo Morje mi, ki je postala že pravi poletni hit, so namreč prejeli dvanajstico tako občinstva v Avditoriju Portorož kot gledalcev pred malimi zasloni. Fantje, ki skupno glasbeno pot gradijo že 16 let, so za pesem zdaj posneli še uradni videospot – kulisa za hvalnico življenju in prijateljstvu pa so kamnite ulice ter morje slikovitega Pirana.

Vsak ima svoje morje. Nekdo v njem vidi otroštvo, drugi ljudi, ki jih ni več ob njem, a so za vedno ostali v spominih. Iz takšnega občutka se je rodila skladba Morje mi skupine IL Divji. Pesem, ki je požela velik uspeh na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca, ima tako za fante iz zasedbe še toliko večji pomen.

"Nismo še čisto registrirali, kaj se je zgodilo, bili smo v Avditoriju, prvi smo nastopili, aplavz je bil pa, kot da smo zadnji nastopili. Res, to je bilo izjemno vzdušje in ljudje so nam pisali, kakšna lepa pesem, da si jo že vrtijo," nam je zaupal član zasedbe Žiga Šraml.

Pesem ni nastala samo kot festivalska skladba z mislijo na zmago. Nastala je iz potrebe po izrazu. Iz hvaležnosti življenju, staršem, družini, ljubezni in ljudem, ki nas oblikujejo. Predvsem pa iz zavedanja, da je vse minljivo in da prav zato vsak trenutek šteje. "Mi smo prejšnji teden že rekli, da to pesem v prvi vrsti posvečamo svojim staršem, ker zaradi njih smo nastali in zaradi njih je tudi ta pesem nastala," je dodal član skupine Klemen Rutar.

Poletno uspešnico pa so opremili tudi z videoposnetkom, pri čemer jim je bilo takoj jasno, kje ga bodo posneli. V Piranu, kjer se morje, spomini in glasba srečujejo že stoletja. Za en dan se je tako pet poročenih moških vrnilo v čas, ko so bili fantje. Hodili so po piranskih ulicah, peli, se smejali in ustvarjali nove spomine. Ko so se zbrali v krogu in začeli prepevati, so se jim začeli približevati naključni mimoidoči, ki niso vedeli, da nastaja videospot. Videli so samo pet prijateljev, ki sredi Tartinijevega trga uživajo v trenutku in pojejo. "Snemanje videospota za skladbo Morje mi je bilo izjemno doživetje," je sklenil pevec zasedbe Aleš Perko.

Morje mi IL Divji festival pesem videospot
24ur.com Znani nastopajoči na 44. festivalu Melodije morja in sonca
24ur.com Portoroške noči 2024 – glasbeni spektakel ob morju z dobrodelno noto
Zadovoljna.si Nino Ošlak navdušil z glasbenim spektaklom
Zadovoljna.si Vzrock: 'Ne bomo lagali, že zdaj živimo svoje sanje'
24ur.com Žan Serčič ob valentinovem z novo pesmijo Pusti mi spomin: Vse je minljivo
24ur.com Avseniki z novo polko: bo Raffaello nov hit poletja?
24ur.com Žan Videc izdal videospot za zmagovalno pesem Neznano
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nikdar več
13. 07. 2026 21.48
Všeč.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897