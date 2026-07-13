Il Divji še vedno pod vtisom izjemnega uspeha na glasbenem festivalu

Vsak ima svoje morje. Nekdo v njem vidi otroštvo, drugi ljudi, ki jih ni več ob njem, a so za vedno ostali v spominih. Iz takšnega občutka se je rodila skladba Morje mi skupine IL Divji. Pesem, ki je požela velik uspeh na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca, ima tako za fante iz zasedbe še toliko večji pomen.

"Nismo še čisto registrirali, kaj se je zgodilo, bili smo v Avditoriju, prvi smo nastopili, aplavz je bil pa, kot da smo zadnji nastopili. Res, to je bilo izjemno vzdušje in ljudje so nam pisali, kakšna lepa pesem, da si jo že vrtijo," nam je zaupal član zasedbe Žiga Šraml.

Pesem ni nastala samo kot festivalska skladba z mislijo na zmago. Nastala je iz potrebe po izrazu. Iz hvaležnosti življenju, staršem, družini, ljubezni in ljudem, ki nas oblikujejo. Predvsem pa iz zavedanja, da je vse minljivo in da prav zato vsak trenutek šteje. "Mi smo prejšnji teden že rekli, da to pesem v prvi vrsti posvečamo svojim staršem, ker zaradi njih smo nastali in zaradi njih je tudi ta pesem nastala," je dodal član skupine Klemen Rutar.